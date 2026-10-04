В Германии придумали, как занизить клиренс Toyota Land Cruiser

Занижение клиренса внедорожника многие считают кощунством, но на подобный вид тюнинга есть спрос, а значит есть и предложение. Накануне стало известно, что Toyota Land Cruiser получил комплект доработок немецкой фирмы H&R, рассчитанный на более спортивный внешний вид и поведение на дороге.

В проект вошли занижающие пружины и колесные проставки Trak+, изготовленные из высокопрочного алюминия. Пружины уменьшают дорожный просвет и центр тяжести внедорожника, а проставки позволяют точнее выставить колеса относительно кромок крыльев.

Даже в стандартном исполнении нынешний Toyota Land Cruiser сохраняет внушительный внешний вид, однако комплект H&R меняет характер машины в сторону более спортивного городского автомобиля. Занижающие пружины уменьшают дорожный просвет, но производитель отмечает, что оставшегося клиренса достаточно для эксплуатации, а максимальная грузоподъемность не меняется относительно стандартной версии.

Передняя часть кузова становится ниже примерно на 30 мм, задняя – примерно на 35 мм. Снижение центра тяжести должно уменьшить крены кузова, а настройка подвески рассчитана на сохранение комфорта во время длительных поездок.

Дополнить пружины можно колесными проставками Trak+. Они изготовлены из высокопрочного алюминия и предназначены для корректировки положения колес относительно колесных арок. H&R предлагает серебристое и черное анодированное исполнение. Проставки подходят для штатных колес Toyota и колес сторонних производителей.

Увеличение ширины колеи составляет от 46 мм на ось. Благодаря этому колеса располагаются ближе к внешним кромкам крыльев, что меняет визуальные пропорции Land Cruiser и дополняет установленную заниженную подвеску.

Для автомобилей, находящихся в лизинге, компоненты H&R можно демонтировать. После снятия доработок автомобиль можно вернуть к первоначальному состоянию, если этого потребует арендодатель.

Как и другая продукция H&R, комплект имеет необходимую сертификацию типа деталей, что позволит без проблем проходить строгие технические осмотры TÜV.

Занижающие пружины H&R стоят 722 евро (примерно 67 тысяч 700 рублей). Колесные проставки Trak+, доступные в серебристом или черном анодированном исполнении, оценены в сумму от 304 евро за комплект (около 28 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту).

Недавно мы рассказывали о том, что для Toyota Land Cruiser 250 подготовили совершенно другой вид доработок, в котором машину полностью адаптировали для экспедиционных поездок по бездорожью.