DAMD научил «Лучший автомобиль Японии» выглядеть как ретро-кар

В прошлом году в продажу вышло третье поколение компактвэна Honda Freed. Машину очень хорошо приняли покупатели и даже наградили ее в конце 2024-го званием «Автомобиль года в Японии».

Развить успех нового Freed недавно взялись тюнеры из местной фирмы DAMD, подготовившие эксклюзивный обвес для этой модели эксклюзивный обвес под названием Isolator.

Комплект доработок для Honda Freed от DAMD

Новый боди-кит, оцененный без учета опций в 327 тысяч 800 иен (165 тысяч рублей), превращает современную внешность Freed в аналог ретро-кара.

В комплект изменений входит другая крышка капота, новая решетка радиатора, перелицованный передний бампер, новые панели крыльев, круглые галогенные фары, а также комплект ретро-поворотников и габаритов.

Комплект доработок для Honda Freed Crosstar от DAMD

Доработки доступны в том числе для кросс-версии Freed Crosstar, дополнительно для которого предложен также экспедиционный багажник на крыше габаритами 1350x1000x160 мм по цене в 64 тысячи 900 иен (примерно 32 тысячи рублей).

В будущем боди-кит для «Фрид» от DAMD будет расширен специальными колесами, имитирующим стальные «штампы», и клетчатыми чехлами на сиденья (фотографии выше). Их появления в продаже ждут в 2026 году.