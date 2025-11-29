ДомойАвтоновости сегодняDAMD научил «Лучший автомобиль Японии» выглядеть как ретро-кар

DAMD научил «Лучший автомобиль Японии» выглядеть как ретро-кар

Текст: Алиса Шашкова
В прошлом году в продажу вышло третье поколение компактвэна Honda Freed. Машину очень хорошо приняли покупатели и даже наградили ее в конце 2024-го званием «Автомобиль года в Японии».

Развить успех нового Freed недавно взялись тюнеры из местной фирмы DAMD, подготовившие эксклюзивный обвес для этой модели эксклюзивный обвес под названием Isolator. 

069 l 1
Комплект доработок для Honda Freed от DAMD

Новый боди-кит, оцененный без учета опций в 327 тысяч 800 иен (165 тысяч рублей), превращает современную внешность Freed в аналог ретро-кара. 

В комплект изменений входит другая крышка капота, новая решетка радиатора, перелицованный передний бампер, новые панели крыльев, круглые галогенные фары, а также комплект ретро-поворотников и габаритов.

072 l 1
Комплект доработок для Honda Freed Crosstar от DAMD

Доработки доступны в том числе для кросс-версии Freed Crosstar, дополнительно для которого предложен также экспедиционный багажник на крыше габаритами 1350x1000x160 мм по цене в 64 тысячи 900 иен (примерно 32 тысячи рублей). 

064 l 1
2 1 9

В будущем боди-кит для «Фрид» от DAMD будет расширен специальными колесами, имитирующим стальные «штампы», и клетчатыми чехлами на сиденья (фотографии выше). Их появления в продаже ждут в 2026 году.

Фото:DAMD

