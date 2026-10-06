Тюнеры превратили Lexus LM в стильный минивэн с «занижением»

Полноразмерные минивэны – далеко не спортивные автомобили. Их главная стезя – перевозка с комфортом большого количества людей, что противоречит высоким динамическим характеристикам, эффективной аэродинамике и низкому клиренсу. Впрочем, недавно японский тюнинг-бренд решил, что один из популярных местных минивэнов, Lexus LM, заслуживает смены амплуа, представив для него особый аэродинамический комплект.

В Wald сделали ставку на сочетание спортивных форм и блестящих деталей, которые должны гармонировать с заводской отделкой Lexus LM. Передняя часть получила спойлер, установленный в нижней зоне штатного бампера. Его рисунок построен вокруг двух А-образных линий: элементы поднимаются от центральной нижней части к краям, формируя более резкий и спортивный силуэт.

По бокам расположены длинные блестящие детали, которые соединяются с оригинальными хромированными элементами в нижней центральной части передка.

Боковины дополнены эксклюзивными дверными панелями. Средняя и нижняя части выступают наружу, а пространство между ними, наоборот, выполнено с углублением. За счет этого формируется трехмерная волнообразная поверхность. В задней части панелей предусмотрены острые края сверху и снизу, а над ними проходит длинный плавный декоративный элемент, связывающий спортивную форму с более элегантным силуэтом минивэна.

Для задней части Wald подготовила спойлер, который устанавливается поверх штатной детали. Верхняя центральная секция получила глубокое углубление, а нижняя поверхность выполнена с объемным изгибом.

В комплект входят адаптер для глушителя и насадка. Нижняя часть спойлера оформлена в виде диффузора, направляющего воздушный поток из-под кузова назад. В центральной зоне дополнительно можно установить светодиодный стоп-сигнал.

Задняя накладка состоит из трех деталей: центральной, расположенной в верхней части диффузора, и двух боковых элементов на выступах слева и справа.

Отдельно Wald предлагает особые напольные коврики, созданные совместно с брендом одежды Muta. Венчают картину крупные 22-дюймовые колеса, которые дополняют спортивную концепцию нового комплекта. В результате Lexus LM получает более выразительный внешний вид с акцентом на сочетание спортивных кузовных элементов, хромированных деталей и крупных колес.

Все эти доработки, разумеется, сильно снижают углы въезда и съезда машины, но делают ее дизайн более спортивным. В какую сумму владельцам Lexus LM обойдется такая модернизация минивэна, если они согласятся на подобный вид тюнинга, не уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что Toyota готовится обновить модель Alphard, которая является прямым родственником премиального минивэна Lexus LM.