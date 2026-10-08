5-дверный Suzuki Jimny переделали американский внедорожник из 90-х

Suzuki Jimny нередко становится базой для различных тюнинг-проектов. Недавно его пятидверная версия Nomade стала основой для необычного проекта японского ателье CLLink из Хиросимы.

Тюнеры решили отказаться от привычной округлой передней части внедорожника и придать ему черты американских автомобилей начала 1990-х годов. Главным источником вдохновения стал внедорожник GMC Typhoon.

GMC Typhoon выпускался в начале 1990-х годов и относился к компактным высокопроизводительным внедорожникам американской марки. Образ модели строился вокруг характерного квадратного кузова и спортивного силуэта, которые стали одними из отличительных черт американских SUV той эпохи.

Передняя часть 5-дверного Jimny получила квадратные фары, специальную решетку радиатора и новый передний бампер. Элементы полностью изменили визуальное восприятие внедорожника: округлые формы исчезли, а небольшие размеры кузова позволили превратить машину в уменьшенный аналог GMC Typhoon, который выпускался в начале 90-х.

Сзади автомобиль получил окрашенную в цвет кузова панель, которая визуально смягчает оформление кормы. Здесь же установлены уникальная эмблема, затемненные фонари и красные отражатели. Выхлопная система дополнена задним глушителем CLLink Type 1.

Изменения коснулись и ходовой части. Кузов стал ниже на 2,5 сантиметра благодаря пружинам Eibach и амортизаторам Bilstein. Такое сочетание должно сделать подвеску жестче, сохранив внедорожные возможности Jimny.

На колесах появились 16-дюймовые диски CLLink Union Rim TX с шинами Toyo Open Country H/T II размерностью 215/70 R16.

Публичная премьера модифицированного Nomade состоится на Токийском автосалоне 2027 года, который пройдет с 15 по 17 января. Прием заказов на необычный вариант Suzuki Jimny начнется одновременно с проведением автосалона.

Ранее нечто подобное представляла другая японская тюнинг-фирма – DAMD. Мы рассказывали, что эта компания превратила 3-дверный Suzuki Jimny в визуальную копию Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender.