Toyota готовит новое поколение «народного универсала» Probox

Рендер: Goo-net

Toyota работает над новым поколением универсала Probox. Такие слухи появились в японской прессе. Ожидается, что модель дебютирует в 2028 году, получит платформу TNGA, современную гибридную силовую установку и сохранит главное достоинство своих предшественников – высокую практичность.

Toyota Probox выпускается с начала 2000-х годов и является одной из самых известных коммерческих моделей японской марки. Универсал получил широкое распространение на родине благодаря простому устройству, вместительному кузову и невысокой стоимости, а также выпускался в пассажирских и грузовых версиях.

По информации японских СМИ, Toyota уже приступила к разработке нового поколения Probox. Ожидается, что автомобиль станет значительно современнее, сохранив при этом утилитарный характер, благодаря которому модель остается востребованной на домашнем рынке.

Сообщается, что новый Probox будет построен на платформе TNGA. Предполагается, что основой станет архитектура GA-B, которая уже используется на компактных моделях Toyota.

Переход на новую платформу позволит увеличить жесткость кузова, снизить массу автомобиля и уменьшить центр тяжести. При этом, как утверждают источники, коммерческие качества модели, включая грузоподъемность и долговечность, останутся на прежнем уровне.

Внешность Probox также изменится, хотя концепция автомобиля останется прежней. Как пишут инсайдеры, универсал сохранит характерный угловатый кузов, который обеспечивает максимум полезного пространства внутри.

При этом ожидается появление новой передней и задней светотехники, а также более современных элементов оформления кузова. Производитель, как утверждается, сохранит низкий пол багажного отделения, складывающиеся сиденья и вместительный грузовой отсек, благодаря чему автомобиль продолжит сочетать возможности коммерческого фургона и семейного универсала.

Напомним, в конце прошлого года Toyota уже обновила нынешний Probox. Тогда модель получила расширенный комплекс систем помощи водителю Toyota Safety Sense 3.0 и цифровую приборную панель.

После этого из линейки исчезла базовая версия с 1,3-литровым бензиновым двигателем. Стоимость модели на японском рынке сейчас варьируется от 1 миллиона 918 тысяч 400 до 2 миллионов 261 тысячи 600 иен (примерно 910 тысяч – 1 миллион 70 тысяч рублей по нынешнему курсу).

По данным японских СМИ, новое поколение окажется дороже. Использование платформы TNGA, модернизированных систем безопасности и новой гибридной силовой установки может привести к увеличению стоимости примерно на 300–500 тысяч иен (порядка 140 – 235 тысяч рублей). Это сделает Probox менее доступным, чем нынешняя модель, однако позволит ему соответствовать современным требованиям рынка.

Если информация подтвердится, премьера нового поколения Toyota Probox состоится в 2028 году.

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Актуальный Toyota Probox помимо своего основного коммерческого назначения пользуется в Японии высоким интересом со стороны местных тюнеров. Только в течение этого года мы рассказывали сразу о нескольких интересных тюнинг-проектах на базе этой модели. Сначала машину превратили в подобие Land Cruiser 70, а затем придали ему ретро-черты в концепт-каре Marina.