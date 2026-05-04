Универсал Toyota Probox сделали похожим на «ретро-американца»

Япония – страна, где базируется огромное количество тюнинг-компаний, которые создают различные проекты на основе популярных местных автомобилей.

Одним из последних таких примеров является концепт-кар Marina, созданный на базе коммерческого универсала Toyota Probox. Бестселлеру японского рынка, который славится своей вместительностью и дешевизной, добавили американского ретро-стиля, избавив его от прежнего невзрачного дизайна.

Шоу-кар Marina, разработанный местной компанией «Cal’s Motor», сохранил угловатый силуэт оригинального Probox, но обзавелся переработанной передней частью кузова.

Машине достались четыре круглые фары, отдающие дань классическому Mustang 1969 года, а также блестящая хромированная решетка радиатора и хромированный передний бампер.

Сзади японскому универсалу для небогатых покупателей и мелкого бизнеса примерили обновленные вертикальные фонари и хромированные элементы декора, а также вставки под дерево.

Особого внимания в этом проекте заслуживают ретро-колесные диски, которые состоят из хромированного внутреннего обода и белой декоративной накладки по краям.

Появится ли у концепт-кара Marina на базе Toyota Probox серийная версия, пока непонятно. Что касается самого универсала, то он пережил небольшое обновление в 2025 году, улучшив свои технологические функции. Цены на него в Японии стартуют от 1,9-миллиона местных иен (около 915 тысяч рублей).