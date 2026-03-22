В Японии создали Land Cruiser, о котором не знает даже Toyota

Toyota Probox уже очень давно является популярной «рабочей лошадкой» в Японии. Такие машины ценят за их неприхотливость, вместительность и низкую цену.

Но что, если бы можно было превратить этот универсал во внедорожник Land Cruiser? Таким вопросом задались тюнеры местной фирмы Hakobanya, переделавшие Probox в аналог Land Cruiser 70.

Проект назвали 70 BOX. Универсал обзавелся переделанной передней частью кузова, чтобы соответствовать последнему рестайлингу 70-й серии.

Тюнинг-проект Hakobanya 70 BOX

В результате машине достались круглые светодиодные фары, решетка радиатора с сотовой структурой, новый бампер, отделанный неокрашенным пластиком, а также кастомные передние крылья и выпуклый капот, благодаря которым Probox приобретет гораздо более суровый и брутальный внешний вид.

В профиль универсал обзавелся пластиковыми накладками на колесных арках и декоративными вентиляционными отверстиями, а сзади прямоугольными блоками фонарей, установленными на изготовленный на заказ бампер.

Покупатели могут выбрать отделку интерьера под свой вкус. Есть варианты с обивкой сидений под кожу и со вставками «под дерево».

Никакие вмешательства в техническую сторону Probox в этом проекте не предусмотрены, поэтому в качестве силового агрегата в универсале, переделанном во внедорожник, используется стоковый для этой модели 1,5-литровый 4-цилиндровый мотор на 107 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с вариатором. Привод может быть как передним, так и полным.

Стоимость переоборудования Toyota Probox в Land Cruiser 70 в Японии будет начинаться от полутора миллионов иен (примерно 780 тысяч рублей по нынешнему курсу).