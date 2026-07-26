В России начали продавать первую серийную Toyota в истории, у которой нет бардачка

Фото: Toyota

На российском рынке появился необычный электрокроссовер Toyota bZ4X. Новинка оказалась первым серийным автомобилем японской марки, лишившимся привычного бардачка перед передним пассажиром. Такое решение инженеры приняли ради увеличения пространства для ног и установки системы лучистого обогрева.

Toyota bZ4X дебютировала в 2021 году как первый массовый полностью электрический кроссовер компании, разработанный на специализированной платформе e-TNGA, созданной совместно с Subaru. Модель стала отправной точкой нового семейства электромобилей Toyota с индексом bZ («beyond Zero») и сегодня продается на рынках Японии, Европы, Северной Америки и ряда других стран.

Как выяснила редакция Daily-Motor, с недавних пор эта модель стала доступна в том числе на российском авторынке. Ее ввозят из-за границы по методу альтернативного импорта.

Фото: Toyota

В отличие практически от всех современных автомобилей Toyota, электрокроссовер не оснащен привычным бардачком перед пассажиром. Вместо него инженеры разместили систему лучистого обогрева ног, а также увеличили свободное пространство перед передним сиденьем, сделав посадку более комфортной.

Таким образом, Toyota bZ4X стала первой серийной моделью японской марки, лишенной перчаточного ящика в его привычном исполнении.

Электрокроссовер относится к сегменту среднеразмерных SUV. Его длина составляет 4690 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1650 мм, а колесная база достигает 2850 мм.

Фото: Toyota

В зависимости от комплектации автомобиль оснащается цифровой приборной панелью, крупным сенсорным экраном мультимедийной системы, двухзонным климат-контролем, панорамной крышей, электрорегулировками передних сидений, круговым обзором, комплексом электронных ассистентов Toyota Safety Sense, беспроводной зарядкой для смартфона и светодиодной оптикой.

Для модели предусмотрены версии с передним или полным приводом. В полноприводном исполнении (рестайлинговый bZ4X) используются два электромотора, обеспечивающие улучшенные возможности на скользком покрытии и легком бездорожье.

Мощность ее электродвигателя в базовой версии составляет 167 лошадиных сил, а в «топовой» достиг отметки в 343 л.с. Запас хода в зависимости от выбранного тягового аккумулятора варьируется от 445 до 520 километров.

Цены на такие кроссоверы (2026 года выпуска в рестайлинг-версии), которые сейчас привозят в Россию из Китая, согласно объявлениям «серых» дилеров, начинаются от 2 миллионов 815 тысяч рублей и доходят до 3 миллионов 220 тысяч рублей в зависимости от выбранной версии.

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Недавно мы писали, что в России резко выросло количество предложений новых рамных внедорожников Toyota Land Cruiser FJ, которые в Японии сейчас находятся в большом дефиците. С момента начала приема на них заказов «серыми» автосалонами минимальная цена машины опустилась с 7,5 миллиона до 6,9 миллиона рублей.