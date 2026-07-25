Внедорожники Toyota Land Cruiser FJ могут вернуть в продажу в Японии уже осенью

Фото: Toyota

Новый Toyota Land Cruiser FJ оказался настолько востребованным, что прием заказов пришлось приостановить практически сразу после старта продаж. Теперь японские дилеры ожидают, что оформить заявку на компактный внедорожник вновь можно будет уже осенью 2026 года, а сама модель может получить небольшое обновление.

Toyota Land Cruiser FJ стал самым компактным представителем семейства Land Cruiser. После мирового дебюта на Japan Mobility Show 2025 модель поступила в продажу в Японии весной 2026 года, дополнив линейку, в которую уже входят Land Cruiser 300, Land Cruiser 250 и Land Cruiser 70.

Продажи Toyota Land Cruiser FJ в Японии стартовали 14 мая 2026 года. Однако высокий спрос привел к тому, что прием заказов был практически сразу остановлен после того, как производственная квота оказалась полностью распределена.

По словам представителя одного из дилерских центров Toyota в Токио, на которого ссылается японский портал Kuruma-News, официальной информации о возобновлении приема заказов пока нет, однако в дилерской сети рассчитывают, что это может произойти примерно осенью 2026 года.

Как отмечает источник, в последнее время Toyota придерживается практики, при которой прием новых заявок временно прекращается после заполнения производственного плана примерно на шесть месяцев вперед.

По данным японских СМИ, ежемесячный объем выпуска Land Cruiser FJ составляет около 1300 автомобилей. Предполагается, что прием заказов остановили после оформления примерно 7 тысяч 800 заявок, что соответствует шестимесячному производственному циклу.

Если этот подход сохранится, следующая партия автомобилей может стать доступна для заказа уже в ноябре.

При этом существенных технических изменений пока не ожидается. Однако в Японии обсуждаются слухи, что к моменту возобновления продаж Toyota может предложить для Land Cruiser FJ вариант оформления передней части с круглыми фарами в ретро-стиле (как на заглавном изображении).

В то же время вероятность появления дизельной версии, о которой также периодически сообщают зарубежные источники, пока оценивается как невысокая.

Сам Land Cruiser FJ представляет собой компактный рамный внедорожник длиной 4575 мм, шириной 1855 мм и высотой 1960 мм с колесной базой 2580 мм. Несмотря на компактные размеры, автомобиль рассчитан на пять человек и построен на рамной платформе семейства IMV.

На японском рынке модель предлагается с единственным 2,7-литровым атмосферным бензиновым двигателем мощностью 163 лошадиные силы и крутящим моментом 246 Нм. Он сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

В оснащение единственной комплектации VX входят рейлинги на крыше, система кругового обзора, обогрев рулевого колеса, 7-дюймовая цифровая приборная панель, а также комплекс электронных ассистентов Toyota Safety Sense, включая систему контроля слепых зон и помощь при парковке.

Стоимость внедорожника в Японии составляет 4 миллиона 500 тысяч 100 иен, что эквивалентно примерно 2 миллиона 150 тысяч рублей по текущему курсу.

Тем временем на японском рынке уже появились первые подержанные Land Cruiser FJ, которые продаются заметно дороже рекомендованной цены в автосалонах. При этом сами дилеры советуют покупателям не переплачивать перекупщикам, поскольку, если Toyota действительно возобновит прием заказов до конца года, срок ожидания нового автомобиля, как ожидается, не превысит шести месяцев.

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Ранее мы рассказывали о том, что эксперт одного из крупных японских автомобильных изданий протестировал новый Toyota Land Cruiser FJ на бездорожье и оказался впечатлен способностями этой модели, заявив, что она чувствует себя в этой среде даже лучше, чем старшие Land Cruiser 70, 250 и 300.