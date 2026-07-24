Новая Toyota GR86 может получить 300-сильный турбомотор: свежие подробности о следующем поколении

Рендер: BestCarWeb

Toyota может полностью изменить концепцию следующего поколения GR86. По свежим слухам, культовое заднеприводное купе впервые может получить собственную силовую установку Toyota, а мощность новой версии приблизится к 300 лошадиным силам.

Toyota GT86 дебютировала в 2012 году как совместный проект Toyota и Subaru. Автомобиль создавался с акцентом на небольшой вес, задний привод и атмосферный оппозитный двигатель Subaru, что обеспечило ему репутацию одного из самых доступных спортивных купе на рынке. В 2021 году модель сменила поколение и получила название GR86, став частью спортивного семейства Gazoo Racing.

Как сообщают инсайдеры, Toyota уже работает над новым поколением GR86, которое может стать самым масштабным обновлением модели за всю ее историю.

Главное изменение, о котором сообщают источники, касается самой концепции автомобиля. Если предыдущие поколения создавались совместно с Subaru и использовали фирменный оппозитный двигатель, то теперь ведущую роль в разработке, как утверждается, может взять на себя Toyota.

При этом нынешняя GR86 постепенно приближается к завершению жизненного цикла. Хотя компания официально не объявляла о прекращении приема заказов, некоторые дилеры в Японии сообщают, что оформить заявку на отдельные комплектации становится все сложнее из-за ограниченных производственных мощностей.

Ожидается, что уже этим летом нынешняя модель получит очередное обновление. По предварительной информации, оно будет связано главным образом с приведением автомобиля в соответствие новым требованиям по уровню шума и практически не затронет техническую часть.

Гораздо больший интерес вызывает следующее поколение купе. Toyota может отказаться от использования оппозитного двигателя Subaru в пользу собственного силового агрегата.

Наиболее вероятным кандидатом называют новый 2-литровый турбированный четырехцилиндровый двигатель, который сейчас находится в разработке. Официального подтверждения его использования в GR86 пока нет, однако именно этот мотор чаще всего упоминается в публикациях, посвященных будущему спортивного купе.

Кроме того, не исключается появление гибридной версии. Предполагается, что в сочетании с электрической системой суммарная мощность может приблизиться к 300 лошадиным силам. Если подобный вариант действительно выйдет на рынок, он станет самым мощным серийным GR86 за всю историю модели.

При этом одной из главных задач инженеров станет сохранение характера автомобиля. Нынешняя GR86 ценится за небольшой вес, низкий центр тяжести и непосредственные ощущения от управления, поэтому возможная электрификация потребует максимально компактного размещения батареи и применения технологий снижения массы.

Изменения ожидаются и во внешности (пример – заглавное изображение). По предварительной информации, купе сохранит классические пропорции с длинным капотом и короткой задней частью, однако получит более широкую посадку, переработанный передний бампер и фирменный дизайн передней части в стиле последних моделей Toyota.

Будущее GR86 рассматривается как часть более масштабной стратегии Gazoo Racing. В последние месяцы регулярно появляются сообщения о разработке нового поколения GR Supra, возможном возрождении Celica и преемника MR2. На этом фоне GR86, как ожидается, сохранит статус наиболее доступного заднеприводного спортивного автомобиля в линейке бренда.

Предполагается, что дебют нового поколения Toyota GR86 может состояться во второй половине 2027 года или в течение 2028 года.