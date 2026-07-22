5 двигателей, доказавших, что способны выдержать 1,5 млн км пробега или даже больше

Фото: Toyota

Ресурс современных двигателей нередко вызывает споры, однако существуют силовые агрегаты, которые на практике доказали способность преодолевать более миллиона километров без капитального ремонта. В большинстве случаев их объединяют простая конструкция, своевременное обслуживание и умеренные нагрузки.

Далеко не каждый автомобиль способен пройти свыше миллиона километров без капитального ремонта двигателя. Однако история знает немало примеров, когда силовые агрегаты преодолевали такую отметку, ограничиваясь лишь плановым техническим обслуживанием. Ниже представлены пять таких моторов по версии издания CarBuzz.

Toyota 1UZ-FE

Первое место в рейтинге занимает бензиновый V8 Toyota 1UZ-FE, дебютировавший в 1989 году вместе с первым Lexus LS 400. Этот 4,0-литровый атмосферный двигатель выпускался более двух десятилетий и устанавливался на целый ряд моделей Lexus и Toyota.

Одним из самых известных примеров его долговечности стал Lexus LS 400 американского автомобильного журналиста Мэтта Фараха. Автомобиль преодолел около 1,61 миллиона километров (1 млн миль), сохранив оригинальный двигатель. За это время владельцу пришлось ремонтировать коробку передач и подвеску, однако сам мотор ни разу не подвергался капитальному ремонту.

Cummins B Series 5.9L 6BT

Этот 5,9-литровый дизельный рядный шестицилиндровый двигатель считается одним из самых надежных коммерческих моторов. Он получил чугунный блок цилиндров, кованый коленчатый вал и сравнительно простую конструкцию.

Одним из наиболее известных владельцев такого двигателя стал Дональд Дженсен, чей Dodge Ram 2500 за годы работы в сфере перевозок преодолел более 2,82 миллиона километров (1,75 млн миль) без капитального ремонта двигателя. По словам владельца, за это время дважды менялась приборная панель, но сам мотор остался полностью оригинальным.

Toyota 3UR-FE

Еще один представитель Toyota – атмосферный V8 объемом 5,7 литра. Этот двигатель получил широкую известность благодаря пикапу Toyota Tundra.

Самым известным примером его ресурса стал автомобиль американца Виктора Шеппарда. Его Toyota Tundra менее чем за десять лет преодолела около 1,61 миллиона километров (1 млн миль), сохранив оригинальные двигатель, коробку передач и даже заводское лакокрасочное покрытие. Для достижения такого результата владелец ежегодно проезжал примерно 201 тысячу километров (125 тыс. миль).

Nissan QR25DE

Несмотря на сравнительно простой четырехцилиндровый двигатель объемом 2,5 литра, QR25DE также заслужил место в этом списке. Особенно удачными считаются модернизированные версии, выпускавшиеся начиная с 2007 года.

Курьер Брайан Мерфи на своем Nissan Frontier 2007 года смог преодолеть около 1,61 миллиона километров без капитального ремонта двигателя. После осмотра автомобиля специалисты Nissan подтвердили, что за весь срок эксплуатации заменялись только детали, относящиеся к плановому обслуживанию и естественному износу, включая сцепление, генератор, вентилятор системы охлаждения и натяжитель цепи ГРМ.

Honda F22A

Замыкает рейтинг атмосферный четырехцилиндровый двигатель Honda F22A, выпускавшийся в составе семейства F с конца 1980-х годов.

При своевременном обслуживании этот мотор способен пройти около 483 тысяч километров (300 тыс. миль) без серьезного вмешательства. Однако известны и значительно более впечатляющие примеры.

Так, американец Джо ЛоЧичеро сумел довести свой Honda Accord 1990 года до отметки около 1,61 миллиона километров. При этом в отличие от остальных участников рейтинга двигатель автомобиля один раз все же подвергался капитальному ремонту, который владелец выполнил самостоятельно.

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Недавно мы приводили результаты другого, не менее интересного ТОП-а. Нашей редакцией был составлен рейтинг из 10 самых ресурсных автомобилей в истории. В их числе оказалось несколько моделей, оснащенных моторами из этой подборки.