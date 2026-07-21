10 самых ресурсных автомобилей в истории 

Фото: Toyota

Одни автомобили начинают требовать серьезных вложений уже после 150–200 тысяч километров пробега. Другие же способны без капитального ремонта преодолеть 500 тысяч километров, а иногда и значительно больше. Именно такие модели заслужили репутацию настоящих долгожителей.

Если спросить опытных механиков, какие автомобили они считают самыми надежными в долгосрочной перспективе, многие назовут одни и те же модели. Причина не в популярности брендов или высокой стоимости на вторичном рынке, а в многолетней статистике эксплуатации, удачной конструкции, высокой надежности двигателей и трансмиссий, а также хорошей ремонтопригодности.

Конечно, даже самый ресурсный автомобиль не способен прослужить вечно без регулярного обслуживания. Однако модели из этого списка неоднократно доказывали, что при грамотной эксплуатации способны пройти сотни тысяч километров без капитального ремонта двигателя и коробки передач.

Toyota Camry (1997–2011)

Несколько поколений Camry заслужили репутацию одних из самых долговечных массовых седанов. Особенно удачными считаются автомобили с бензиновыми двигателями 1MZ-FE, 2AZ-FE (после устранения проблем ранних выпусков) и 2GR-FE. При своевременном обслуживании многие экземпляры проходят 400–500 тысяч километров без капитального ремонта двигателя. Не менее надежными считаются и классические автоматические коробки передач Toyota.

Honda Accord (1998–2012)

Одними из самых удачных считаются поколения Accord с четырехцилиндровыми двигателями серии K, которые отличаются большим ресурсом и высокой надежностью. Механические коробки передач традиционно считаются практически беспроблемными, а большинство автоматических трансмиссий на версиях с четырехцилиндровыми моторами также хорошо переносят большие пробеги. При этом ранние автоматы некоторых версий с двигателями V6 были менее удачными.

Toyota Land Cruiser

Практически все поколения Land Cruiser создавались с расчетом на эксплуатацию в тяжелых условиях. Прочные рамы, надежные бензиновые и дизельные двигатели, а также долговечные трансмиссии позволяют многим внедорожникам преодолевать 500–700 тысяч километров и более. Для отдельных экземпляров пробеги свыше миллиона километров также не являются редкостью.

Lexus LS400 / LS430

Флагманские седаны Lexus получили легендарные атмосферные двигатели V8 серий 1UZ-FE и 3UZ-FE, высокий уровень качества сборки и надежную электронику. Многие автомобили без капитального ремонта двигателя проходят более 500 тысяч километров, а некоторые значительно больше.

Toyota Corolla

Простая конструкция, атмосферные двигатели и проверенные временем коробки передач сделали Corolla одним из самых долговечных массовых автомобилей. Для многих поколений пробеги 300–400 тысяч километров являются вполне обычным явлением, а отдельные экземпляры преодолевают и полумиллионную отметку.

Ford Crown Victoria

Легендарный американский седан десятилетиями использовался в полиции, такси и других службах с высокими годовыми пробегами. Атмосферный двигатель Modular V8 объемом 4,6 литра, рамная конструкция и надежная автоматическая коробка передач обеспечили модели репутацию одного из самых живучих автомобилей своего времени.

Honda Civic (1990-е – начало 2010-х)

Многие поколения Civic с атмосферными двигателями серий D, B и K отличаются высокой надежностью и простотой конструкции. При регулярном обслуживании такие автомобили нередко проходят несколько сотен тысяч километров без капитального ремонта двигателя.

Toyota Tacoma

Пикап давно считается одним из самых долговечных автомобилей своего класса и заслужил культовый статус на североамериканском рынке. Надежные бензиновые двигатели, крепкая подвеска и высокая стойкость к тяжелой эксплуатации позволяют многим автомобилям преодолевать сотни тысяч километров. На других рынках схожей репутацией пользуется Toyota Hilux.

Mercedes-Benz W123

Настоящая легенда немецкого автопрома. Особенно высокую репутацию получили дизельные версии с двигателями OM615, OM616 и OM617. Многие автомобили продолжают эксплуатироваться спустя 40–50 лет, а экземпляры с пробегом свыше миллиона километров хорошо известны и документированы.

Mercedes-Benz W124

Еще один автомобиль, ставший символом долговечности. Особенно надежными считаются дизельные двигатели OM602 и OM603, а также бензиновые M102 и M103. При грамотном обслуживании многие экземпляры без капитального ремонта двигателя проходят несколько сотен тысяч километров, сохраняя высокую надежность даже спустя десятилетия эксплуатации.

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К числу других автомобилей, заслуживших репутацию настоящих долгожителей, также можно отнести модели: Toyota Hilux, Lexus GX470, Lexus LX470, Toyota 4Runner, Volvo 240, Volvo 740 и Volvo 940, а также отдельные поколения Subaru Legacy, Peugeot 504 Diesel, некоторые поколения Chevrolet Suburban и Lincoln Town Car.