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Как аналог Navara с пробегом более 1,6 млн км поразил Nissan идеальным состоянием

Текст: Алексей Шмидт
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В России хорошо известен пикап Nissan Navara, но у этой модели есть североамериканский близнец, продающийся под именем Frontier. Сегодня по дорогам Штатов ездит один экземпляр такого утилитарника, который с 2007 года преодолел более 1 миллиона 600 тысяч километров, но выглядит как совершенно новый.

Владельцем автомобиля является водитель-экспедитор по фамилии Мерфи, который выбирал для своей работы надежную машину и остановился на Frontier. 

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Nissan Frontier 2007 с пробегом свыше 1,6 млн км

В итоге машине его не подвела и позволила намотать впечатляющий километраж, но при этом остаться практически в идеальном внешнем и техническом состоянии.

По словам владельца пикапа, в его машине до сих пор используется оригинальный 2,5-литровый 4-цилиндровый мотор (QR25DE на 152 л.с) и 5-ступенчатая коробка передач, а сцепление он заменил на пробеге под 1,3 миллиона км. 

Цепь ГРМ ради безопасности было решено поменять на отметке в 1,1 млн километров, а самыми ненадежными деталями подкапотного пространства автомобиля оказались ее радиатор и генератор, вышедшие из строя при цифре на одометре чуть выше 700 тысяч км.

Из-за постоянного нахождения за рулем сиденье Frontier сильно продавилось, поэтому обладатель автомобиля был вынужден поставить новое после пройденных 800 тысяч километров.

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Владелец Nissan Frontier 2007 с пробегом свыше 1,6 млн км

Чтобы поддерживать машину в хорошем техническом состоянии Мерфи менял масло в двигателе каждые 16 тысяч километров, а также проводил общее плановое обслуживание автомобиля по мере возможности, но не делал что-то особенное.

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Слева – новый Nissan Frontier, справа – Frontier 2007 с пробегом свыше 1,6 млн км

История владельца пикапа Nissan с семизначным пробегом так впечатлила руководство компании, что в 2020-м году ему был подарен совершенно новый Frontier, а старый сегодня используется Мерфи только для коротких поездок в магазин. 

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Фото:Nissan

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