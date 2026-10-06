Джереми Кларксон назвал лучший автомобиль этого года

Британский журналист Джереми Кларксон, ставший известным ролями ведущего крупных автомобильных телешоу Top Gear и The Grand Tour, назвал «Автомобиль года», сделав выбор среди всех протестированных в 2026-м машин. Победителем среди них оказался Porsche 911 GT3 Touring.

В начале лета этого года Кларксон тестировал эту модель, о чем мы подробно рассказывали в нашем материале, и не скупился на комплементы инженерам из Штутгарта, назвав спорткар лучшим спортивным автомобилем, на котором ему когда-либо довелось ездить.

Похоже, британец сохранил это мнение, назвав этот спорткар «Автомобилем года» в рамках премии News UK Motor Awards 2026, учрежденной авторитетными местными газетами The Sun и The Times, в которых Джереми Кларксон ведет свои авторские колонки.

Объясняя решение, Кларксон отдельно отметил характер автомобиля. По его оценке, рулевое управление Porsche 911 GT3 Touring работает безупречно, а переключения передач доставляют удовольствие и сопровождаются приятной реакцией автомобиля при переходе на пониженную передачу. Мощности, по мнению журналиста, достаточно, а сама машина остается быстрой без излишней агрессивности.

Стоимость такого спорткара в Великобритании начинается от 158 тысяч 200 фунтов стерлингов, или почти 18 миллионов рублей при пересчете на российскую валюту.

Примечательно, но лучшие автомобили этой премии, которые выбирают общим мнением другие журналисты, оказались совершенно другими.

Главные автомобильные награды достались сразу нескольким моделям. Ferrari Amalfi Spider стала «Автомобилем года» по версии The Times и The Sunday Times, а Cupra Raval получила титул «Автомобиль года» от издания The Sun, то есть ни один не совпал с личным выбором Кларксона.