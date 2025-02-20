Раскрыта Toyota с самым большим пробегом на планете

Найти автомобиль Toyota с большим пробегом довольно просто. Такие машины славятся своей выносливостью, благодаря чему способны наезжать сотни тысяч километров без каких-либо поломок.

В то время как большинство автомобилей мечтают проехать заветные 300 тысяч километров, для некоторых моделей Toyota эти цифры вызывают смех. Но какой ее автомобиль рекордсмен в этом состязании?

«Тойотой» с самым большим пробегом в мире является пикап Tacoma 2008 года выпуска из США. За 17 лет такой автомобиль смог преодолеть невероятную дистанцию в 1 миллион 625 тысяч миль или 2 миллиона 615 тысяч 184 километра.

Toyota Tacoma 2008 года выпуска с пробегом 2,6 миллиона километров

Машина принадлежит водителю службы доставки из Северной Каролины Майку Нилу. Он приобрел ее новой и в среднем проезжает на ней по 125 тысяч миль в год (более 200 тысяч км).

Автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым 4-цилиндровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил, который владелец Tacoma регулярно обслуживал вместе с трансмиссией и подвеской.

Причем этот подход оказался настолько эффективным, что заменить оригинальную коробку передач ему пришлось только после пробега в 1,3 миллиона миль или свыше 2 миллионов пройденных км.

Но рекордсмен среди «Тойот» по пробегу не единственный автомобиль, компании, кому дались такие невероятные цифры пробега.

В США ездит пикап Toyota Tundra 2007 года выпуска, который в 2022 году смог преодолеть на одометре отметку в 999999 миль или 1,6 миллиона километров.

Toyota Tundra 2007 года выпуска с пробегом 1,6 миллиона км

Владельцем этой машины является местный житель Виктор Шеппард, который рассказывал о ее единственной поломке за это время – фиксатора солнцезащитного козырька со стороны водителя.