Раскрыт Lexus, проехавший больше всего километров в мире: сегодня это невозможно

Текст: Михаил Романченко
Копия origin 3365 1

Lexus давно известен как бренд, выпускающий исключительно надежные автомобили класса люкс. Японская марка пользуется проверенными техническими решениями материнской компании, которые при должном обслуживании способны выхаживать сотни тысяч километров до возникновения серьезных механических неприятностей. 

Но какой конкретно автомобиль Lexus является самым выносливым? Ответ на этот вопрос можно дать, взглянув на статистику по пройденному задокументированному километражу среди машин во всем мире.

Седан LS 400 – автомобиль Lexus с самым большим пробегом в мире

Копия 549614 1
Lexus LS 400 Мэтта Фараха с пробегом более 1 миллиона миль

Моделью компании «Лексус», проехавшей без критических поломок больше всего километров, является 4-дверка LS 400. Машине, принадлежавшей Мэтту Фараху из США, удалось накатать свыше 1 миллиона пройденных миль, что эквивалентно 1,6-миллионам километров.

Это выдающееся достижение для роскошного седана, которое превзойти сегодня не удастся ни одной современной модели. 

Легендарный экземпляр Lexus LS 400 достиг рекордного миллиона миль на одометре в феврале 2019 года. С тех пор на приборной панели машины красуется застывшая цифра в 999 тысяч 999 миль. 

19 02 22 lexus odometer million 1

С тех пор владелец этого автомобиля не публиковал никаких обновлений по поводу своей машины, поэтому неизвестно, остается ли он еще на ходу. 

Несмотря на то, что 4-литровый мотор Lexus LS 400 1UZ-FE считается крайне надежным, за время эксплуатации владельцу машины-рекордсмена по пробегу все же пришлось проводить ее техническое обслуживание и устранять некоторые потенциальные поломки.

Так, к примеру, мужчина сообщил о том, что трижды перебирал трансмиссию машины и несколько раз избавлялся от протечек из уплотнений и прокладок ДВС.

Фото:Lexus

