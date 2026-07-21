Honda показала спортивный N-BOX от Mugen: компактный минивэн получил агрессивный обвес

Фото: Mugen

После дебюта обновленного Honda N-BOX в Японии фирменное тюнинговое подразделение Mugen подготовило для модели собственный пакет доработок. Комплект включает новый аэродинамический обвес, увеличенные колесные диски и элементы, призванные улучшить управляемость компактного минивэна.

Mugen является официальным тюнинговым подразделением Honda и на протяжении десятилетий занимается разработкой аксессуаров и компонентов для серийных моделей марки. Компания выпускает как спортивные детали для автомобилей Civic и Type R, так и фирменные пакеты доработок для компактных кей-каров, популярных на японском рынке.

Фото: Mugen

Комплект доработок, созданный для нового N-BOX, выполнен в соответствии с концепцией «My Special BOX». Специалисты Mugen подготовили целый набор эксклюзивных аксессуаров, призванных подчеркнуть спортивный характер автомобиля.

В состав аэродинамического комплекта вошли новая декоративная вставка решетки радиатора с фирменной красно-бело-золотой эмблемой Mugen, нижний спойлер переднего бампера, боковые юбки, задний диффузор и спойлер на крыше. Все элементы окрашены в глянцевый черный цвет, благодаря чему минивэн выглядит ниже, шире и агрессивнее.

Фото: Mugen

Дополнительно покупателям предложат новые 15-дюймовые легкосплавные колесные диски MDY с семиспицевым дизайном. По задумке разработчиков, они не только поменяют внешний облик автомобиля, но и подчеркнут его спортивный характер.

Помимо визуальных изменений, Mugen подготовила и техническую модернизацию. Для N-BOX Custom доступен демпфер кузова Performance Damper, который должен повысить жесткость конструкции, улучшить управляемость и сделать реакции автомобиля более точными во время движения.

Фото: Mugen

Стоимость полного аэродинамического комплекта составляет 250 тысяч 800 иен (около 121 тысячи рублей). Комплект 15-дюймовых колесных дисков MDY оценен в 127 тысяч 600 иен (примерно 62 тысячи рублей), а установка демпфера Performance Damper обойдется еще в 71 тысячу 600 иен (порядка 35 тысяч рублей).

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Ранее мы рассказывали о том, что ателье Mugen разработало боди-кит для другого популярного компакта Honda – хэтчбека Fit, в дополнение к которому предложили спортивный аммортизатор e:HEV Performance Damper, а еще раньше эти же тюнеры подготовили комплект доработок для новой «батарейной» 5-дверки компании под названием Super-One.