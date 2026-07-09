Для обновленной Honda Fit подготовили фирменный комплект доработок от ателье Mugen

Компания Mugen представила линейку фирменных аксессуаров и компонентов для обновленной Honda Fit. В перечень вошли как элементы внешнего стайлинга, так и детали, направленные на улучшение управляемости и ездового комфорта. Одной из главных новинок стал амортизатор e:HEV Performance Damper, разработанный специально для гибридных версий модели.
Компания Mugen уже несколько десятилетий является официальным партнером Honda в области тюнинга и разработки спортивных компонентов. Ателье выпускает как полноценные пакеты доработок для серийных моделей марки, так и отдельные детали, улучшающие внешний вид, управляемость и аэродинамику автомобилей.
Новая линейка аксессуаров создана в соответствии с концепцией «Life is Sport» и позволяет придать компактному хэтчбеку более спортивный характер.
Для экстерьера предложены передний нижний спойлер стоимостью 82 тысячи 500 иен (почти 38 тысяч 500 рублей), боковые юбки за 79 тысяч 200 иен (примерно 37 тысяч рублей), а также задний нижний спойлер, оцененный в 115 тысяч 500 иен (около 54 тысячи рублей).
Кроме того, покупателям доступны изготовленные из сухого карбона накладка на дверь багажника стоимостью 99 тысяч иен (порядка 42 тысячи рублей) и корпуса боковых зеркал за 66 тысяч иен (около 30 тысяч 800 рублей).
Для улучшения ходовых качеств Mugen подготовила 17-дюймовые легкосплавные колесные диски MDE, сочетающие небольшой вес и высокую жесткость конструкции. Стоимость одного такого диска составляет 59 тысяч 400 иен (примерно 28 тысяч рублей).
Также для Honda Fit разработан спортивный глушитель Sports Silencer стоимостью 165 тысяч иен (примерно 70 тысяч рублей). Производитель заявляет, что он не только улучшает эффективность выпускной системы, но и обеспечивает более выразительное звучание двигателя без увеличения уровня шума.
Главной технической новинкой стал амортизатор e:HEV Performance Damper стоимостью 143 тысячи иен (порядка 66 тысяч 800 рублей). Он разработан специально для рестайлинговой Honda Fit с гибридной силовой установкой и призван повысить устойчивость автомобиля, уменьшить вибрации кузова и сделать управление более точным.
Помимо спортивных компонентов, Mugen предлагает широкий ассортимент фирменных аксессуаров, включая дефлекторы окон, спортивные коврики салона и багажника, гидрофильные наружные зеркала со светодиодами, а также защитные накладки на пороги.
Не так давно мы рассказывали о том, как Honda Fit может поменяться с плановым переходом в новую генерацию, запуск которой ждут уже в конце этого года, сопроводив инсайдерскую информацию серией неофициальных рендерных изображений.