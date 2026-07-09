Для обновленной Honda Fit подготовили фирменный комплект доработок от ателье Mugen

Изображение: Mugen

Компания Mugen представила линейку фирменных аксессуаров и компонентов для обновленной Honda Fit. В перечень вошли как элементы внешнего стайлинга, так и детали, направленные на улучшение управляемости и ездового комфорта. Одной из главных новинок стал амортизатор e:HEV Performance Damper, разработанный специально для гибридных версий модели.

Компания Mugen уже несколько десятилетий является официальным партнером Honda в области тюнинга и разработки спортивных компонентов. Ателье выпускает как полноценные пакеты доработок для серийных моделей марки, так и отдельные детали, улучшающие внешний вид, управляемость и аэродинамику автомобилей.

Новая линейка аксессуаров создана в соответствии с концепцией «Life is Sport» и позволяет придать компактному хэтчбеку более спортивный характер.

Изображение: Mugen

Для экстерьера предложены передний нижний спойлер стоимостью 82 тысячи 500 иен (почти 38 тысяч 500 рублей), боковые юбки за 79 тысяч 200 иен (примерно 37 тысяч рублей), а также задний нижний спойлер, оцененный в 115 тысяч 500 иен (около 54 тысячи рублей).

Кроме того, покупателям доступны изготовленные из сухого карбона накладка на дверь багажника стоимостью 99 тысяч иен (порядка 42 тысячи рублей) и корпуса боковых зеркал за 66 тысяч иен (около 30 тысяч 800 рублей).

Для улучшения ходовых качеств Mugen подготовила 17-дюймовые легкосплавные колесные диски MDE, сочетающие небольшой вес и высокую жесткость конструкции. Стоимость одного такого диска составляет 59 тысяч 400 иен (примерно 28 тысяч рублей).

Изображение: Mugen

Также для Honda Fit разработан спортивный глушитель Sports Silencer стоимостью 165 тысяч иен (примерно 70 тысяч рублей). Производитель заявляет, что он не только улучшает эффективность выпускной системы, но и обеспечивает более выразительное звучание двигателя без увеличения уровня шума.

Главной технической новинкой стал амортизатор e:HEV Performance Damper стоимостью 143 тысячи иен (порядка 66 тысяч 800 рублей). Он разработан специально для рестайлинговой Honda Fit с гибридной силовой установкой и призван повысить устойчивость автомобиля, уменьшить вибрации кузова и сделать управление более точным.

Помимо спортивных компонентов, Mugen предлагает широкий ассортимент фирменных аксессуаров, включая дефлекторы окон, спортивные коврики салона и багажника, гидрофильные наружные зеркала со светодиодами, а также защитные накладки на пороги.

Не так давно мы рассказывали о том, как Honda Fit может поменяться с плановым переходом в новую генерацию, запуск которой ждут уже в конце этого года, сопроводив инсайдерскую информацию серией неофициальных рендерных изображений.