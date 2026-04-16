Mugen переделал новый электрохэтчбек Honda в икону стиля

Текст: Ростислав Архипов
Фото: Mugen

В начале этого года Honda представила свой новый батарейный хэтчбек Super-One, который представляет собой «заряженную» разновидность модели N-One e:. Такие машины выделялись на фоне простых 5-дверок особым обвесом, а также специальным окрасом и спортивными сиденьями в салоне.

Но на днях тюнинг-ателье Mugen решило сделать эту модель «Хонды» еще стильнее, разработав для нее собственный боди-кит.

Автомобиль заметно улучшился с точки зрения аэродинамики, получив специальный сплиттер с крупным логотипом Mugen и характерным выступом, а также особые боковые накладки на пороги и массивный задний спойлер, выполненный из сухого карбона.

Фото: Mugen

Кроме того, в линейку аксессуаров для таких хэтчбеков вошли расширители колесных арок, а также имитация гоночного диффузора сзади.

Дополнительно для автомобиля можно будет заказать специальные 16-дюймовые кованые алюминиевые колесные диски, а также перенастроенные амортизаторы, спортивное рулевое колесо и полуковшеобразные сиденья.

Фото: Mugen

Живая премьера Honda Super-One, доработанного Mugen, запланирована на конец мая. Сразу после нее стартует выпуск таких машин.

Их стоимость и дата начала продаж будут объявлены позднее.

Ростислав Архипов
редактор и автор Daily-Motor.Ru с 2021 года. Окончил ЛГУ им. Пушкина в Санкт-Петербурге по специальности «Журналистика». До прихода в редакцию Daily-Motor.Ru работал в одном из крупных печатных изданий Петербурга. Специализируется на мониторинге информационной повестки, анализе и подготовке статей, касающихся автомобильной тематики.

