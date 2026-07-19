Nissan готовит новый Note, который должен помочь спасти бренд от банкротства: дебют в 2027 году

Рендер: Apollo News Service

Nissan, столкнувшийся в последние годы с серьезными финансовыми проблемами, готовит полностью новое поколение компактного хэтчбека Note. Автомобиль может дебютировать уже в 2027 году, получив гибридную систему e-POWER третьего поколения, полностью переработанный дизайн и более высокий уровень оснащения.

Nissan Note появился в 2004 году, а нынешнее поколение дебютировало в 2020-м. Для компании эта модель имеет особое значение. Note остается одним из главных носителей технологии e-POWER на домашнем рынке, поэтому следующее поколение рассматривается не просто как очередная смена модели, а как важный этап реализации стратегии электрификации и обновления бренда.

Недавно стало известно, что инженеры Nissan ведут разработку новой генерации Note, которая должно стать одной из самых важных моделей компании в ближайшие годы. Премьера автомобиля, как ожидается, состоится летом 2027 года.

Нынешний Nissan Note появился в 2020 году и быстро стал одной из самых популярных моделей марки в Японии благодаря гибридной системе e-POWER. Однако за последние годы конкуренция в сегменте значительно усилилась, поэтому следующему поколению предстоит предложить покупателям заметно больше преимуществ.

Главной технической новинкой, как утверждают японские СМИ, станет система e-POWER третьего поколения. Она уже используется на новом Nissan Kicks для японского рынка, а также свежем Nissan Elgrand, за которым на родине уже выстроились очереди.

Комплекс построен вокруг новой компоновки «5-в-1», объединяющей электромотор, инвертор, редуктор и другие ключевые компоненты в единый модуль. Кроме того, модернизирован бензиновый двигатель, который в системе e-POWER выполняет роль генератора.

Ожидается, что новая силовая установка обеспечит лучшую топливную экономичность, а также снизит уровень шума во время движения на высоких скоростях.

Рендер: Apollo News Service

Серьезные изменения прогнозируются и во внешности автомобиля. Хотя прототипы нового Note пока официально не демонстрировались, японские СМИ на основе свежих рендеров полагают, что хэтчбек получит новый фирменный стиль Nissan.

Среди ожидаемых особенностей называют переработанную переднюю часть с современной интерпретацией V-образной решетки радиатора, узкую горизонтальную светодиодную оптику и более цельное оформление передней панели, напоминающее новый Nissan Serena.

Предполагается, что новый дизайн сделает компактный автомобиль визуально шире и солиднее, сохранив при этом его практичный городской характер.

По предварительным данным, смена поколения приведет и к росту стоимости модели. Ожидается, что цены увеличатся примерно на 100–300 тысяч иен по сравнению с нынешним автомобилем (примерно на 48 тысяч – 145 тысяч рублей).

Если прогнозы японских СМИ подтвердятся, базовая версия нового Note будет стоить около 2,45 миллиона иен (порядка 1,2 миллиона рублей по текущему курсу), тогда как цена наиболее оснащенных комплектаций может достигнуть примерно 3,4 миллиона иен (около 1,6 миллиона рублей).

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Ранее мы рассказывали о том, что для выхода из кризиса Nissan готовит сразу две новые модели для Японии. Они будут представлять собой конкурентов местных бестселлеров Toyota Sienta и Toyota Raize.