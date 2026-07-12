Nissan готовит сразу две новинки для Японии: конкурентов Toyota Sienta и Raize с гибридом e-Power

Рендер: BestCarWeb

Nissan готовит сразу две новые модели для домашнего рынка. По информации японских СМИ, в ближайшие годы марка представит компактный минивэн и небольшой кроссовер начального уровня, которые будут конкурировать с Toyota Sienta, Honda Freed и Toyota Raize. Обе новинки должны получить гибридную силовую установку e-Power нового поколения.

Система e-Power впервые появилась в модельном ряду Nissan в 2016 году. Ее особенность заключается в том, что колеса автомобиля всегда вращает электромотор, тогда как бензиновый двигатель используется исключительно для выработки электроэнергии. Такая схема позволяет получить ощущения от управления электромобилем без необходимости подключения к зарядной станции. Сегодня технология применяется на моделях Note, Serena, X-Trail и других автомобилях марки.

Еще в апреле этого года Nissan представил долгосрочный план развития, в котором подтвердил появление двух новых моделей для японского рынка. Теперь японские СМИ раскрыли первые подробности об этих автомобилях.

Одной из новинок станет компактный минивэн длиной менее 4300 мм. По предварительным данным, он будет построен на платформе CMF, получит сдвижные боковые двери и просторный салон с гибкой трансформацией. Основными конкурентами модели называют Toyota Sienta и Honda Freed.

Автомобиль оснастят гибридной системой e-Power третьего поколения. В ее состав войдет новый силовой модуль, объединяющий электромотор, генератор, инвертор, редуктор и повышающий редуктор в единый блок. В качестве генератора будет использоваться новый 1,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель.

По данным японских СМИ, такая установка позволит снизить расход топлива примерно на 15% по сравнению с нынешней системой e-Power. Средний расход заявлен на уровне 25,7 км/л (3,9 литра на 100 км), а запас хода на одном баке топлива может достигать 1200 километров.

Второй новинкой станет компактный кроссовер длиной менее четырех метров. Он займет место в начальном сегменте SUV и станет альтернативой Toyota Raize. При этом модель не будет повторять Nissan Magnite, разработанный специально для индийского рынка, а получит конструкцию, адаптированную под требования японских покупателей.

Ожидается, что новый кроссовер также оснастят гибридной системой e-Power третьего поколения. Благодаря этому Nissan рассчитывает составить конкуренцию Toyota Raize с его гибридной силовой установкой.

Официальные сроки премьеры обеих моделей компания Nissan пока не раскрывает. Однако японские СМИ считают, что именно эти автомобили станут одними из ключевых новинок бренда на домашнем рынке в рамках новой стратегии развития.