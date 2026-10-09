Nissan Serena нового поколения может выйти в 2028 году: первые подробности

Неофициальный рендер нового поколения Nissan Serena 2028

Nissan готовит смену поколения минивэна Serena, которая, по предварительным оценкам, может состояться в 2028 году. Независимые дизайнеры представили компьютерный рендер будущей модели с обновленной передней частью и более современным оформлением кузова. Главным техническим новшеством может стать гибридная система e-POWER третьего поколения.

Serena выпускается компанией Nissan с далекого 1991 года и относится к числу ключевых минивэнов японской марки. Нынешнее поколение с индексом C28 дебютировало в декабре 2022 года, а в феврале 2026-го получило небольшое обновление.

Наиболее заметные изменения в предполагаемом облике следующей Serena касаются передней части. На рендере машина сохраняет общие пропорции нынешнего минивэна, но демонстрирует вытянутые горизонтальные светодиодные элементы, раздельные основные фары и вертикальные фонари по краям бампера.

В центре передней панели размещена крупная декоративная вставка вместо привычной решетки радиатора. Ее оформление подчеркивает электрическую составляющую автомобиля. На подсвеченной части предусмотрена надпись SERENA. Внешность новинки вдохновлена новым поколением моделей Nissan, в том числе минивэном Elgrand.

Боковые стойки от A до D окрашены в черный цвет, создавая эффект парящей крыши. Линия кузова плавно поднимается к задней части, благодаря чему угловатый минивэн выглядит визуально легче. По предварительным данным, размеры могут немного увеличиться, в том числе за счет колесной базы. Это должно освободить больше места для пассажиров третьего ряда и повысить функциональность багажного отделения.

Главным техническим новшеством может стать система e-POWER третьего поколения. Она объединяет двигатель внутреннего сгорания, предназначенный для выработки электроэнергии, и электрический блок e-POWER 5-в-1, включающий пять ключевых компонентов, среди которых электромотор и инвертор. Nissan заявляет, что новая система должна повысить топливную экономичность и снизить уровень шума.

Для сравнения, нынешняя Serena e-POWER Highway Star V с передним приводом расходует 5,3 литра на 100 км. Насколько улучшится этот показатель у следующего поколения, пока не сообщается. Конкретные данные о мощности и расходе топлива отсутствуют.

Ожидается и расширение электронного оснащения. Минивэн может получить новейшую систему помощи водителю ProPILOT, обновленную электронную архитектуру с учетом концепции SDV и расширенные возможности беспроводного обновления программного обеспечения. В салоне предполагаются крупный дисплей с новой операционной системой и более качественные материалы отделки в отдельных комплектациях.

Обновление технологий и силовой установки может привести к повышению стоимости. По оценкам японский журналистов, прибавка составит примерно 300–500 тысяч иен (160 тысяч –270 тысяч рублей по текущему курсу) в зависимости от комплектации. Впрочем, официальные цены пока не объявлены.

Среди основных конкурентов модели останутся Toyota Noah, Toyota Voxy и Honda StepWagon.