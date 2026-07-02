Новый Nissan Elgrand собрал больше заказов, чем планировалось выпустить: очередь растянется почти на год

Изображение: Nissan

Флагманский минивэн Nissan Elgrand нового поколения, официальный запуск которого в Японии состоится только 16 июля, уже оказался одним из самых востребованных автомобилей марки в Японии. За первый месяц после открытия предварительных заказов дилеры приняли более 4 тысяч 500 заявок, хотя первоначальный производственный план компании предусматривает выпуск лишь 4 тысяч машин.

Nissan Elgrand дебютировал в 1997 году и долгое время считался одним из самых престижных японских минивэнов. Именно он стал одним из родоначальников сегмента роскошных семейных автомобилей в Японии, предлагая высокий уровень комфорта, богатое оснащение и мощные двигатели. Однако в последние годы модель заметно уступила позиции Toyota Alphard и Vellfire, поэтому новое поколение Elgrand рассматривается Nissan как ключевой шанс вернуть лидерство в этом классе.

По данным японских СМИ, высокий интерес к новому Nissan Elgrand выглядит особенно впечатляющим, учитывая, что большинство покупателей еще не видели автомобиль вживую и не имели возможности провести тест-драйв. Более того, около половины всех заказов пришлось на дорогие комплектации.

Из-за ажиотажного спроса сроки ожидания заметно увеличатся. Первые 4 тысячи автомобилей Nissan рассчитывает выпустить до конца марта следующего года, поэтому их владельцам придется ждать поставки до девяти месяцев. Покупателям, оформившим заказ позже, вероятно, придется рассчитывать уже на вторую производственную волну, а срок ожидания может превысить один год.

Изображение: Nissan

Новый Elgrand получил полностью переработанный дизайн, вдохновленный концепцией «поезда на магнитной подушке». Экстерьер сочетает современные формы с традиционными японскими мотивами, а интерьер выполнен с акцентом на максимальный комфорт пассажиров второго ряда.

В салоне используются кожа TailorFit, вставки под розовое дерево и двухцветная отделка, а перед водителем расположены объединенные в единую панель 14,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14,3-дюймовый экран мультимедийной системы.

В дорогих комплектациях минивэн оснащается отделкой из кожи Nappa, двумя отдельными креслами второго ряда с электрическими подставками для ног, 64-цветной атмосферной подсветкой, аудиосистемой Bose, 15,6-дюймовым экраном для задних пассажиров и индивидуальными лампами для чтения, превращая салон в подобие VIP-лаунжа.

Изображение: Nissan

Технической основой модели стала гибридная система e-Power третьего поколения. В ее состав входит 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий исключительно в качестве генератора, а также новая модульная электрическая установка «пять в одном», позволившая снизить массу автомобиля, уменьшить уровень шума и повысить топливную экономичность.

Кроме того, Elgrand получил модернизированный полный привод e-4ORCE и активную подвеску, призванные обеспечить максимально плавный и комфортный ход.

В общем, по крайней мере пока дела Nissan складываются неплохо, даже несмотря на финансовые проблемы. Более того, недавно компанию порадовал журнал Auto Express, назвавший ее электрическое кросс-купе Leaf нового поколения «Автомобилем года», о чем мы подробно рассказывали в нашем материале.