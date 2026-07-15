Новый Hyundai Avante/Elantra впервые показали в базовой комплектации: опубликованы реальные фотографии

Фото: соцсети

В Южной Корее впервые сфотографировали базовую версию нового Hyundai Avante, известного на большинстве рынков как Elantra. Снимки показали, чем начальная комплектация будет отличаться от более дорогих исполнений.

Hyundai Elantra (Avante на домашнем рынке Южной Кореи) выпускается с 1990 года и является одной из самых массовых моделей марки. За годы существования седан разошелся миллионными тиражами и остается одним из ключевых автомобилей Hyundai на мировом рынке.

Фото: соцсети

Премьера новой генерации этой модели состоялась в конце июня. Сначала Hyundai опубликовала официальные изображения машины, а затем ее удалось запечатлеть без камуфляжа на дорогах общего пользования, однако каждый раз это были автомобили в дорогих комплектациях. Однако накануне в Южной Корее был замечен экземпляр новой Avante/Elantra, который обладает менее богатым оснащением.

Судя по опубликованным снимкам, ради снижения стоимости Hyundai упростил часть оснащения автомобиля, сохранив при этом основные элементы дизайна.

Главным отличием стали задние фонари. Вместо светодиодной оптики базовая версия получила традиционные галогенные лампы.

Изменения коснулись и колес. Если дорогие комплектации оснащаются 18-дюймовыми дисками, то начальный вариант получил более компактные 16-дюймовые колеса, ориентированные на комфорт.

Передняя светотехника также оказалась упрощена. Автомобиль сохранил вертикальные светодиодные дневные ходовые огни и светодиодные проекторные фары, однако лишился полного светового оформления H-Edge. Для основных фар используются стандартные галогенные элементы.

Предполагается, что такой подход позволит удержать конкурентоспособную стоимость базовой версии, не отказываясь при этом от наиболее важного оборудования.

Напомним, с переходом в восьмую генерацию Hyundai Avante/Elantra полностью сменил внешний облик, приобретя футуристичные дизайнерские решения в стиле «Искусство стали», а также расширила свое оснащение, удивив более технологичным интерьером с мультимедийной системой Pleos Connect и ассистентом на базе искусственного интеллекта.

Кроме того, у корейского седана появились появился новый для местного рынка 2-литровый бензиновый атмосферный мотор на 149 лошадиных сил, а также сохранились гибридные модификации (на базе 1,6-литрового ДВС). В продаже на родине машина появится уже в ближайшие месяцы, после чего ей предстоит дебютировать на мировом рынке под именем Elantra.