Новый «футуристичный» Hyundai Avante/Elantra впервые засняли на дорогах общего пользования без маскировки

Фото: Healer TV

Спустя несколько дней после официальной премьеры нового поколения Hyundai Avante, известного на большинстве мировых рынков как Elantra, в сети появились первые фотографии автомобиля на дорогах общего пользования. Снимки позволяют оценить, как седан выглядит в реальных условиях, а не на студийных изображениях.

Hyundai Avante (Elantra) выпускается с 1990 года и за это время разошелся миллионными тиражами по всему миру. Модель остается одним из самых популярных представителей C-класса в линейке корейского бренда.

Avante/Elantra является одним из ключевых глобальных автомобилей Hyundai. Именно эта модель во многом определяет развитие фирменного дизайна марки и традиционно первой получает новые технологии, которые затем появляются и на других автомобилях бренда.

Фотографии нового седана опубликовало корейское издание Healer TV. На них хорошо видно, что автомобиль действительно получил необычный внешний облик, который на дороге выглядит даже еще более футуристичным, чем на официальных изображениях.

Фото: Healer TV

Одной из самых заметных особенностей стали расширенные колесные арки, скрытые дверные ручки и дополнительное боковое окно за задними дверями. Благодаря этому профиль автомобиля выглядит более солидным и подчеркивает увеличившиеся размеры кузова.

Новая Hyundai Avante достигает 4765 мм в длину, что на 55 мм больше, чем у предшественника. При этом колесная база выросла на 30 мм – до 2750 мм, что должно обеспечить больше пространства для пассажиров второго ряда.

Кроме того, ширина автомобиля увеличилась на 30 мм и теперь составляет 1855 мм, а высота выросла до 1425 мм. Более пологая линия крыши также может положительно сказаться на запасе пространства над головой задних пассажиров.

Фото: Healer TV

В оформлении кузова использован новый фирменный стиль Hyundai Art of Steel с большим количеством острых граней и четких линий. Передняя и задняя светотехника выполнена в виде фирменного мотива буквы H, а крышку багажника украшает широкий спойлер в стиле «утиный хвост». Дополняют образ новые двухцветные 18-дюймовые колесные диски.

На домашнем рынке седан предложат с двумя силовыми установками. Базовым станет атмосферный 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 лошадиных сил. Альтернативой выступит гибридная система с 1,6-литровым двигателем, суммарная отдача которой составляет 155 лошадиных сил.

Гибридная версия также получила новую функцию Stay Mode, позволяющую использовать энергию тяговой батареи для питания климатической установки и мультимедийной системы во время стоянки без запуска двигателя.

Продажи нового Hyundai Avante в Южной Корее стартуют в третьем квартале этого года. На мировых рынках, где модель продается под именем Elantra, седан нового поколения, по предварительной информации, появится в 2027 году.