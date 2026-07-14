Lexus одновременно обновит кроссоверы RX и NX: оба получат новую гибридную систему

Фото: Lexus

Lexus готовит крупное обновление сразу для двух своих самых популярных кроссоверов. По данным японских СМИ, уже в декабре дебютируют модернизированные NX и RX, которые получат измененную внешность, новый интерьер и гибридную силовую установку следующего поколения.

Lexus NX дебютировал в 2014 году и стал самым компактным кроссовером марки, а RX выпускается с 1998 года и считается одной из ключевых моделей бренда. Именно RX стал первым массовым премиальным «паркетником» Lexus и на протяжении многих лет остается одним из самых продаваемых автомобилей компании.

По данным японских СМИ, обновленные Lexus NX и RX могут дебютировать уже в декабре этого года. Оба кроссовера проходят плановое обновление в середине жизненного цикла и, как ожидается, получат изменения во внешности, интерьере, а также новую гибридную силовую установку.

Сообщается, что Lexus NX обзаведется увеличенной фирменной решеткой радиатора с новым рисунком, а внутри фар появятся двухуровневые светодиодные дневные ходовые огни. Верхняя часть сохранит фирменную стреловидную форму, благодаря чему передняя часть станет выглядеть более выразительно.

Что касается RX, то, по информации японских СМИ, его отличительной особенностью станет еще более крупная решетка радиатора, которая будет визуально объединена с фарами. При этом боковые элементы сохранят безрамочное оформление.

Основные изменения ожидаются и в салоне. Предположительно, обе модели получат новую архитектуру передней панели по аналогии с актуальными Lexus ES и TZ. В оснащение войдут 12,3-дюймовая цифровая приборная панель и 14-дюймовый центральный сенсорный дисплей. Кроме того, ожидается появление версии с дополнительным экраном перед пассажиром.

Также кроссоверы должны получить новейшую мультимедийную систему Arene OS, которая позволит быстрее внедрять новые функции и расширит возможности систем безопасности и развлечений.

Вслед за недавно зарегистрированным Lexus LM400h обновленные NX и RX также могут получить новую гибридную систему, аналогичную той, что используется в новом Toyota RAV4. Она сочетает 2,5-литровый двигатель с более мощным электромотором и, как ожидается, обеспечит улучшенные характеристики.

Если эта информация подтвердится, в линейке моделей могут появиться новые версии NX400h и RX400h, которые займут место между существующими гибридными модификациями. Пока Lexus официально не раскрывал подробности предстоящего обновления.