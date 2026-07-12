Lexus готовит новую версию флагманского минивэна LM: мощность увеличится до 300 лошадиных сил

Фото: Lexus

Lexus готовится расширить семейство своего флагманского минивэна LM. Как сообщают японские СМИ, производитель зарегистрировал во Всемирной организации интеллектуальной собственности (WIPO) новую торговую марку LM400h. Это указывает на появление промежуточной версии между нынешними LM350h и LM500h, которая получит более мощную гибридную силовую установку.

Lexus LM впервые дебютировал в 2019 году как самый роскошный минивэн марки, созданный на базе Toyota Alphard. Второе поколение модели представили в 2023 году, после чего автомобиль впервые начали официально продавать не только в Азии, но и в Европе. Сегодня LM считается флагманом линейки минивэнов Lexus, сочетая премиальный интерьер, современные технологии и гибридные силовые установки.

Сейчас семейство Lexus LM включает две основные версии. LM350h оснащается 2,5-литровой гибридной системой с суммарной отдачей 247 лошадиных сил, тогда как топовый LM500h использует 2,4-литровый турбомотор в сочетании с гибридной установкой, развивающей 371 лошадиную силу.

По данным японских СМИ, новая модификация LM400h займет место между этими версиями. Предполагается, что автомобиль получит гибридную систему шестого поколения Toyota Hybrid System (THS), аналогичную той, что используется в новом поколении Toyota RAV4.

В ее основе, как ожидается, останется 2,5-литровый бензиновый двигатель, однако более мощный электромотор позволит увеличить суммарную отдачу примерно до 300 лошадиных сил. Таким образом, новая версия станет заметно динамичнее нынешнего LM350h, сохранив при этом высокий уровень топливной экономичности.

Японская пресса также утверждает, что LM400h, вероятнее всего, будет предлагаться исключительно с фирменной системой полного привода E-Four. Поскольку конструктивно новая силовая установка не слишком отличается от нынешней, серьезных изменений в архитектуре автомобиля не ожидается.

Кроме того, этот же гибридный агрегат, по данным японских СМИ, впоследствии может появиться и на других моделях марки. В частности, речь идет об обновленных кроссоверах Lexus NX и RX, в гамме которых могут появиться новые версии NX400h и RX400h.

Официально Lexus пока не подтвердил появление LM400h, однако регистрация нового товарного знака указывает на то, что расширение линейки флагманского минивэна может состояться уже в ближайшем будущем.

В России Lexus LM сейчас представлен только в качестве параллельно импортируемой модели. Предложений о продаже таких машин немного (на всю Россию всего 4). Цены на них начинаются от 13 миллионов 700 тысяч рублей и доходят до 18 миллионов 990 тысяч рублей.