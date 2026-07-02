Рестайлинговый Lexus RX может слегка измениться внешне и получить гибрид, как в новом RAV4

Рендер: Goo-net

Флагманский кроссовер Lexus RX готовится к плановому обновлению, которое, по данным японских СМИ, состоится в первой половине 2027 года. Одним из главных нововведений станет модернизированная подключаемая гибридная версия PHEV, которая получит силовую установку нового поколения, уже дебютировавшую на новом Toyota RAV4 PHEV. Помимо технических изменений, автомобиль ожидает обновленный дизайн и возможный пересмотр линейки двигателей.

Lexus RX дебютировал в 1998 году и считается одним из основателей сегмента премиальных кроссоверов. За почти три десятилетия модель разошлась многомиллионным тиражом по всему миру и остается одним из ключевых автомобилей бренда Lexus, особенно на рынках Северной Америки и Азии. Сейчас машина представлена в пятом по счету поколении, появившемся в 2022 году.

Главным техническим новшеством рестайлингового кроссовера станет переход подключаемую на гибридную систему нового поколения Toyota. В ее состав войдет более емкая тяговая батарея, а суммарная мощность силовой установки достигнет 329 лошадиных сил.

Благодаря применению силовой электроники на основе карбида кремния (SiC) инженерам удалось снизить потери энергии. По предварительным данным, запас хода исключительно на электротяге увеличится примерно с нынешних 95 до 150 километров, что позволит большинству владельцев совершать ежедневные поездки без запуска бензинового двигателя.

Еще одной особенностью обновленной модели могут стать расширенные возможности внешнего электропитания. Помимо штатной розетки в багажнике, автомобиль сможет работать в качестве мобильной электростанции. Специальный адаптер, подключаемый к зарядному разъему, позволит использовать внешнюю розетку на 100 В мощностью до 1500 Вт. В аварийном режиме полностью заряженная батарея и полный бак топлива смогут обеспечивать питание бытовых приборов мощностью около 400 Вт на протяжении примерно недели.

Изменится и расположение зарядного порта. Если у нынешнего RX разъем находится в задней части кузова, то после обновления его перенесут на переднее крыло по аналогии с новым Toyota RAV4 PHEV, что должно сделать процесс зарядки более удобным.

По информации японских источников, Lexus также рассматривает возможность отказа от обычной бензиновой версии RX. В таком случае семейство модели будет состоять исключительно из гибридных и подключаемых гибридных модификаций, что станет очередным шагом компании в направлении полной электрификации модельного ряда.

Внешность кроссовера также изменится (примерно как на заглавном изображении). Передняя часть будет выполнена в стиле нового Lexus ES с современной интерпретацией фирменного дизайна, в котором традиционная веретенообразная решетка радиатора интегрирована в кузов и практически исчезает как отдельный элемент. Это должно сделать облик RX более современным и подчеркнуть его статус флагманского кроссовера марки.

Премьера обновленного Lexus RX ожидается в первой половине 2027 года. Ранее мы рассказывали о грядущей модернизации младшего-брата этого кроссовера – модели NX. Машина находится на финальной стадии разработки и скоро будет представлена официально.