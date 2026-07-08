Обновленный Lexus NX получит новый дизайн и улучшенную управляемость

Рендер: Daily-Motor

Lexus готовит плановое обновление своего самого популярного кроссовера NX. По данным японских СМИ, рестайлинговая версия дебютирует уже в октябре этого года. Независимые дизайнеры уже представили рендеры новинки, максимально приближенные к внешности тестовых прототипов.

Lexus NX дебютировал в 2014 году и стал первым компактным премиальным кроссовером марки. Второе поколение модели представили в 2021 году, после чего автомобиль стал одной из самых продаваемых моделей Lexus на мировом рынке благодаря широкому выбору бензиновых, гибридных и подключаемых гибридных версий.

Согласно последней информации японских СМИ, обновленный NX сохранит узнаваемый силуэт, однако получит более агрессивное оформление передней части.

Рендеры: Daily-Motor

Кроссовер обзаведется переработанной фирменной решеткой радиатора с новым ромбовидным рисунком, измененными боковыми воздухозаборниками и модернизированной светодиодной оптикой. Дневные ходовые огни станут двухъярусными, сохранив фирменную L-образную графику Lexus.

Изменения в технической части окажутся менее заметными. Линейка двигателей, как ожидается, останется прежней и будет включать 2,5-литровый атмосферный двигатель для NX250, 2,4-литровый турбомотор для NX350, гибридную силовую установку NX350h, а также топовую подключаемую гибридную версию NX450h+.

При этом инженеры доработают настройки силовых агрегатов. Сообщается об улучшенной отзывчивости педали газа, оптимизированном управлении электромотором в гибридных модификациях, повышенной топливной экономичности и более эффективной шумоизоляции салона.

Кроме того, Lexus модернизирует подвеску кроссовера. По информации японских СМИ, автомобиль проходит испытания на трассе Нюрбургринг, где специалисты настраивают пружины, амортизаторы и электроусилитель рулевого управления для повышения точности реакций и улучшения управляемости.

Одним из главных новшеств станет внедрение программной платформы Arene OS нового поколения. Она позволит быстрее добавлять новые функции, обновлять программное обеспечение «по воздуху» (OTA) и расширит возможности мультимедийной системы и электронных ассистентов.

Также ожидается появление комплекса Lexus Safety Sense+ 4.0 с расширенным набором систем активной безопасности. В его состав войдут улучшенная система автоматического экстренного торможения, функция предупреждения о поперечном движении сзади, ассистент движения в пробках, а также система подруливания задних колес DRS, которая должна повысить маневренность автомобиля на низких скоростях и устойчивость на высоких.

Но NX не единственный кроссовер Lexus, который должен подвергнуться модернизации в ближайшее время. Аналогичный рестайлинг ждет также его старшего брата RX, премьера которого может состояться в следующем году. Машина незначительно поменяется внешне и, вероятно, получит гибридную систему, как в новом RAV4, с запасом хода на электричестве до 150 километров.