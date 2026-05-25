Новый безымянный минивэн Lada на базе кроссовера Azimut: проект жив, но пока откладывается

Перспективы проекта нового минивэна Lada, построенного на платформе кроссовера Azimut, в последнее время стали туманными. Однако это не значит, что такой автомобиль никогда не появится на конвейере. О том, когда стоит ждать серийного запуска пока безымянной модели Lada – в нашем материале.

Все начиналось с того, что «вазовцы» хотели представить товарный вариант нового минивэна на базе кроссовера Azimut уже в 2026 году. То есть спустя 1,5 года после дебюта его концептуальной модификации, которой досталось имя Lada B-Van. Это не окончательное название модели. В серийном варианте машину могут «окрестить» иначе.

Еще в середине прошлого года утверждалось, что премьера этого минивэна состоится летом 2026-го на ПМЭФ, но, очевидно, этого не произойдет. Никаких анонсов дебюта этой модели на мероприятии, до которого остается чуть больше недели, со стороны «АвтоВАЗа» до сих пор нет. И, вероятно, уже не будет.

Особенно на фоне слухов о том, что все перспективные проекты компании из-за падения спроса на автомобили в РФ и, в частности, «АвтоВАЗа» сдвигаются на 1,5-2-года вперед.

Очевидно, что проект минивэна (известный как RGB) положен в долгий ящик, но полностью отказываться от него руководство российского автопроизводителя не планирует. Все дело в том, что машина позиционируется как идейный сменщик устаревающего с каждым годом Lada Largus.

В общем, ничего непонятно, но очень интересно. Но одно можно сказать точно: минивэн Lada скорее жив, чем мертв. При этом его полного воскрешения стоит ждать не раньше 2029 года, причем многое будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Так что есть вероятность, что машина появится даже позже, чем в конце этого десятилетия.

Теперь главный вопрос лишь в том, сможет ли рынок дождаться этот минивэн к концу десятилетия.

Из того, что известно о нем на сегодняшний день в техническом плане, можно выделить потенциально точно такое же агрегатное оснащение, что и в случае с соплатформенным кроссовером Lada Azimut.

Что касается габаритной составляющей, то, судя по всему, речь будет идти о длине в 4,6-метра, высоте в 1,6-метра и колесной базе в 2,9-метра. Третий ряд кресел разместится ровно над колесными арками, что заставит сделать его на уровень выше в сравнении с первым и вторым.

При этом в багажнике практически не останется свободного пространства. Впрочем, предлагать такие минивэны собираются не только в 7-местной модификации, но и в 5-местной, что высвободит больший объем для перевозки багажа сзади.

Кроссовер, напомним, собираются сначала продавать с российскими бензиновыми моторами рабочим объемом 1,6- и 1,8-литра с отдачей в 120 и 132 лошадиные силы соответственно, а затем с китайским турбодвигателем на 150 сил и, в будущем, даже с подключаемой бензиново-электрической силовой установкой (PHEV) мощностью более 350 л.с.