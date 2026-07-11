Hyundai Creta третьего поколения показали без камуфляжа на новых рендерах

Рендер: KDesignAG/Kleber Silva

Hyundai продолжает доводочные испытания Creta третьего поколения, а независимые дизайнеры уже попытались показать, как будет выглядеть серийная версия популярного кроссовера. Новые рендеры подготовлены на основе шпионских фотографий замаскированных прототипов, которые сейчас проходят дорожные испытания в Индии.

Hyundai Creta дебютировала в 2014 году и быстро стала одной из самых популярных моделей марки на развивающихся рынках. Сегодня кроссовер продается более чем в 70 странах мира, а Индия остается для него крупнейшим рынком. Именно там и состоится дебют третьего поколения модели.

Рендер: KDesignAG/Kleber Silva

Автором изображений выступил независимый дизайнер Клебер Сильва из студии KDesignAG. По его мнению, новая Creta полностью изменит внешний облик. Спереди кроссовер получит узкие светодиодные дневные ходовые огни, новую многоуровневую решетку радиатора, более массивный бампер с угловатыми элементами и рельефный капот. Сбоку появятся новые выштамповки кузова, а сзади главным элементом станут объединенные между собой фонари.

Рендер: KDesignAG/Kleber Silva

По предварительной информации, новая Creta будет построена на платформе Hyundai K3, которая позволит использовать различные типы силовых установок. Ожидается, что длина кроссовера увеличится примерно до 4500 мм против нынешних 4330 мм. Более длинная колесная база должна обеспечить больше пространства для пассажиров второго ряда, а объем багажника превысит нынешние 433 литра.

Новая архитектура также позволит Hyundai расширить линейку двигателей. Помимо традиционных бензиновых версий, модель, как ожидается, впервые получит подключаемую гибридную модификацию PHEV. В перспективе платформа K3 также поддерживает полностью электрические силовые установки.

Кроме того, по неофициальным данным, в дорогих комплектациях Hyundai может предложить систему полного привода и многорычажную заднюю подвеску, что станет серьезным шагом вперед по сравнению с нынешней моделью.

Салон также ожидают заметные изменения. Creta может получить новую мультимедийную систему Pleos Connect с более высокой производительностью и современными онлайн-функциями. Предполагается, что кроссовер станет автомобилем с программно-определяемой архитектурой (SDV), благодаря чему многие функции можно будет обновлять дистанционно через OTA.

Премьера Hyundai Creta третьего поколения ожидается в конце 2026 года, а продажи на мировом рынке стартуют в начале 2027 года. Первым рынком для машины может оказаться индийский, вслед за которым кроссовер появится в реализации в других странах.

В ближайшее время корейский автопроизводитель проведет модернизацию двух других важных для компании вседорожников. Сначала свет увидит новое поколение Hyundai Tucson, а затем рестайлингу подвергнется его старший брат Hyundai Santa Fe.