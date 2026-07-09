Hyundai Tucson нового поколения станет брутальнее: появились первые подробности о кроссовере

Рендер: NYMammoth

Hyundai завершает работы над Tucson нового поколения. Замеченный недавно входе тестов в Европе кроссовер был скрыт плотным камуфляжем, однако уже сейчас можно сделать вывод, что популярный кроссовер получит полностью переработанную внешность, более современный салон и обновленную линейку силовых установок.

Премьера модели, по предварительным данным, состоится в конце 2026 года, а продажи стартуют в 2027-м. А пока независимые дизайнеры корейской студии «NYMammoth» подготовили серию рендеров, на которых свежий Tucson можно рассмотреть без камуфляжной маскировки.

Hyundai Tucson выпускается с 2004 года и является одним из самых успешных кроссоверов южнокорейской марки. За четыре поколения модель стала глобальным бестселлером Hyundai, а нынешняя генерация дебютировала в 2020 году, получив фирменный дизайн Parametric Dynamics и широкий выбор бензиновых, дизельных, гибридных и подключаемых гибридных силовых установок.

Рендер: NYMammoth

Судя по свежим рендерам, новый Tucson станет заметно более угловатым. Кроссовер получит почти вертикальную переднюю часть кузова, расширенные колесные арки и более массивный силуэт, который визуально приблизит его к новому Santa Fe.

Одной из главных особенностей экстерьера станут необычные вертикальные светодиодные фары и световая полоса, проходящая через всю переднюю часть автомобиля. Сзади выделяются вертикальные фонари и полностью переработанная дверь багажника. Первые независимые рендеры, созданные на основе шпионских снимков, показывают, что серийный Tucson сохранит этот более брутальный стиль.

Рендер: NYMammoth

Не останется без изменений и интерьер, правда его на рендерах, к сожалению, не показали. Ожидается полностью новое оформление передней панели с крупными цифровыми дисплеями, трехспицевым рулевым колесом и современной мультимедийной системой. Кроме того, салон должен получить более качественные материалы отделки, улучшенную эргономику и переработанные сиденья с более развитой боковой поддержкой.

Что касается техники, Hyundai, как ожидается, сохранит в гамме бензиновые и гибридные версии. Кроме того, по данным зарубежных СМИ, для глобальных рынков готовится модификация EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода). На это указывает недавно замеченный за рубежом тестовый прототип с такой силовой установкой.

При этом на домашнем рынке Южной Кореи новинка, по предварительной информации, будет предлагаться только с гибридной системой, тогда как версия EREV станет предложением для зарубежных рынков, прежде всего США.

После выхода на рынок новый Hyundai Tucson продолжит конкурировать с такими моделями, как Toyota RAV4, Honda CR-V, Mazda CX-5 и другими представителями этого сегмента.

Между тем, сейчас Hyundai работает также над обновлением другого популярного кроссовера – Santa Fe, свежие рендеры которого мы публиковали накануне в нашей небольшой заметке.