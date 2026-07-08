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Рестайлинг Hyundai Santa Fe: свежие концепт-арты дизайна и подробности

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Обновленный Hyundai Santa Fe показали на первых рендерах: что изменится в популярном кроссовере

Рестайлинг Hyundai Santa Fe: свежие концепт-арты дизайна и подробности
Рендер: NYMammoth

В Сети появились очередные неофициальные изображения рестайлинговой версии Hyundai Santa Fe пятого поколения (MX5). Судя по опубликованным рендерам, кроссовер сохранит узнаваемый брутальный стиль, но получит заметно переработанную внешность, обновленный интерьер и современную электронику.

Hyundai Santa Fe дебютировал в 2000 году и стал первым самостоятельным кроссовером марки. За четверть века модель превратилась в один из самых популярных SUV компании, а пятое поколение с заводским индексом MX5, представленное в 2023 году, стало самым радикальным с точки зрения дизайна благодаря угловатому кузову и необычной светотехнике.

Согласно новым рендерам, при подготовке рестайлинга дизайнеры уделили особое внимание задней части автомобиля. Кроссовер получит полностью новые фонари, сочетающие вертикальные и горизонтальные световые элементы, благодаря чему корма станет выглядеть современнее и выразительнее.

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Рестайлинг Hyundai Santa Fe: свежие концепт-арты дизайна и подробности
Рендер: NYMammoth

Также изменится задний бампер. Его дизайн станет более массивным, а светоотражатели и фонари заднего хода будут интегрированы в единый элемент, который должен подчеркнуть ширину автомобиля и придать ему более премиальный облик.

По бокам кузова ожидается появление более четких скульптурных линий и переработанных декоративных элементов, которые, по задумке авторов проекта, должны сделать Santa Fe еще более солидным и визуально дорогим.

Рестайлинг Hyundai Santa Fe: свежие концепт-арты дизайна и подробности
Рендер: NYMammoth

Не обойдется без изменений и в салоне. Hyundai может полностью обновить водительское место, а главным новшеством должна оказаться мультимедийная система Pleos Connect нового поколения. Она уже дебютировала на рестайлинговой Hyundai Elantra/Avante и обещает более быстрый отклик, современный интерфейс и расширенные программные возможности.

Что касается технических перемен, то здесь к уже имеющейся линейке двигателей и трансмиссий может присоединиться гибридная версия EREV с увеличенным запасом хода. Такие машины уже активно тестируются, судя по шпионским фотографиям, и готовятся к официальному дебюту. Причем ходят слухи, что EREV-модификация кроссовера будет ориентирована исключительно на рынок США и в родной Южной Корее вряд ли появится.

Конкретные сроки запуска обновленного Santa Fe пока не называются, но, скорее всего, у дилеров такие машины появятся ориентировочно в течение 2027 года.

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