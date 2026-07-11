Lada Largus: сколько на самом деле служат ее двигатели и коробки передач

Фото: Lada

Многие покупают Lada Largus с расчетом, что автомобиль без особых проблем прослужит долгие годы. И действительно, среди владельцев нередко встречаются машины с пробегами далеко за 300 тысяч километров. Но все ли версии Largus одинаково надежны и какие двигатели с коробками передач способны прослужить дольше остальных? В этом разбирался Daily-Motor.

Сразу сделаем важную оговорку, приведенные в этом материале значения стоит воспринимать как типичные ориентиры, но никак не гарантированный ресурс, поскольку он во многом зависит от условий эксплуатации и своевременного обслуживания автомобиля.

За годы производства Largus успел сменить несколько силовых агрегатов. На ранних автомобилях устанавливались французские двигатели Renault – 1,6 K7M (84 л.с.) и 1,6 K4M (102 л.с.), а после локализации их постепенно заменили вазовские моторы 1,6 (87 л.с.), затем 1,6 (90 л.с.) и 1,6 (106 л.с.).

Самым удачным двигателем многие специалисты считают именно Renault K4M (102 л.с.). Этот шестнадцатиклапанный агрегат давно известен по Renault Logan, Sandero и Duster. При своевременной замене масла и ремня ГРМ его ресурс нередко превышает 350–400 тысяч километров. Даже после 250 тысяч километров двигатель обычно требует лишь планового обслуживания и замены отдельных элементов навесного оборудования.

Неплохо зарекомендовал себя и более простой восьмиклапанный Renault K7M (84 л.с.). Несмотря на скромную мощность, этот мотор способен пройти около 350 тысяч километров до капитального ремонта. Главными условиями остаются своевременная замена ремня ГРМ и контроль состояния системы охлаждения.

После перехода на отечественные двигатели Largus получил мотор 1,6 (87 л.с.) ВАЗ-11189, который позже сменил модернизированный двигатель ВАЗ-11182 мощностью 90 л.с.

Эти агрегаты проще в обслуживании, а новый двигатель дополнительно получил безвтыковую поршневую группу, благодаря чему при обрыве ремня ГРМ клапаны больше не встречаются с поршнями (что, впрочем, не отменяет необходимости своевременной замены ремня). Их ресурс обычно оценивается в 250–300 тысяч километров, хотя при аккуратной эксплуатации многие автомобили нередко ходят и больше.

Шестнадцатиклапанный двигатель 1,6 (106 л.с.) ВАЗ-21129 также хорошо знаком владельцам Lada Vesta и Granta. При регулярном обслуживании он способен пройти около 250–300 тысяч километров. После 150–200 тысяч километров внимания могут потребовать маслосъемные колпачки, отдельные датчики и навесное оборудование, однако серьезных конструктивных недостатков у агрегата немного.

Если говорить о коробках передач, то самыми надежными считаются французские механические трансмиссии JH3 и JR5. Они устанавливались на автомобили с двигателями Renault и при своевременной замене масла способны прослужить 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. Основным расходным элементом остается сцепление, которое обычно выдерживает 120–180 тысяч километров.

Позже часть автомобилей получила российскую пятиступенчатую механическую коробку передач ВАЗ-21809. Она оказалась менее удачной: владельцы нередко жалуются на повышенный шум, течи масла и нечеткое включение передач. Ориентировочный ресурс такой коробки составляет порядка 170–200 тысяч километров, после чего нередко требуется серьезный ремонт.

Что по итогу?

Lada Largus остается одним из самых выносливых универсалов на российском рынке, однако многое зависит от года выпуска. Если говорить о лучших сочетаниях агрегатов, то наиболее привлекательными выглядят автомобили с двигателем Renault K4M (102 л.с.) и механической коробкой JR5.

Среди более свежих машин достойным вариантом можно считать версии с двигателями 1,6 (90 л.с.) или 1,6 (106 л.с.), однако при выборе автомобиля с российской коробкой передач стоит уделить особое внимание ее состоянию.

Ранее в этой серии заметок мы разбирали ресурс другого популярного автомобиля компании «АвтоВАЗ» – Lada Vesta, а также не могли обойти стороной семейство Lada Granta.