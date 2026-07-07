Какой реальный ресурс имеют двигатели и коробки передач семейства Lada Vesta

Фото: Lada

Lada Vesta на протяжении последних лет остается одним из самых популярных автомобилей на российском рынке. После ухода многих зарубежных брендов именно она стала одним из главных игроков в сегменте доступных легковых автомобилей.

На вторичном рынке спрос на модель также остается высоким, поэтому потенциальных покупателей нередко интересует вопрос – насколько долговечны двигатели и коробки передач Vesta. Daily-Motor разобрал долговечность этого бестселлера «АвтоВАЗа».

За годы производства автомобиль получил сразу несколько силовых агрегатов. Наиболее распространенным остается бензиновый двигатель 1,6 (106 л.с.) ВАЗ-21129. Именно этот мотор устанавливался на большинство дорестайлинговых автомобилей и продолжает использоваться на современных версиях. При своевременном обслуживании его ресурс обычно составляет 250–300 тысяч километров. При этом после 150–200 тысяч километров могут потребовать внимания маслосъемные колпачки, отдельные датчики и навесное оборудование, однако серьезных конструктивных недостатков у двигателя немного.

На части автомобилей первых лет выпуска также встречается двигатель 1,6 HR16 (113 л.с.) разработки Renault-Nissan. Этот агрегат хорошо знаком владельцам Renault Logan, Sandero и Nissan Note. Благодаря цепному приводу ГРМ и простой конструкции его ресурс способен достигать 350–400 тысяч километров без капитального ремонта. Именно этот двигатель многие специалисты считают наиболее удачным среди всех силовых агрегатов, когда-либо устанавливавшихся на Vesta.

Для более дорогих комплектаций долгое время предлагался двигатель 1,8 (122 л.с.) ВАЗ-21179. Именно вокруг него сложилось больше всего споров. Первые годы производства сопровождались жалобами на повышенный расход масла, однако позже «АвтоВАЗ» внес ряд изменений в конструкцию, благодаря чему проблема стала встречаться значительно реже. При грамотном обслуживании ресурс двигателя сегодня оценивается примерно в 250–300 тысяч километров.

Не менее важен и выбор трансмиссии. Самой надежной традиционно считается пятиступенчатая механическая коробка передач ВАЗ. Она способна прослужить более 300 тысяч километров без капитального ремонта. Основным расходным элементом остается сцепление, которое обычно выдерживает 120–180 тысяч километров в зависимости от условий эксплуатации.

На автомобилях первых лет выпуска встречается роботизированная коробка передач АМТ. Несмотря на многочисленные доработки, именно она считается самой неоднозначной трансмиссией в линейке Vesta. Сама механическая часть коробки отличается высокой надежностью, однако сцепление и исполнительные механизмы нередко требуют внимания уже после 80–120 тысяч километров. При этом ее стоимость обслуживания остается заметно ниже, чем у современных преселективных коробок.

После рестайлинга модель получила вариатор Jatco JF015E, который устанавливался вместе с двигателем Renault-Nissan 1,6 HR16. Несмотря на настороженное отношение многих автомобилистов к вариаторам, этот агрегат при регулярной замене масла способен пройти 200–250 тысяч километров. Главными условиями долгой службы остаются спокойный стиль вождения и отсутствие перегревов.

Современные версии Lada Vesta с автоматической трансмиссией оснащаются китайской шестиступенчатой механизированной коробкой передач WLY. Это сравнительно новый агрегат для российского рынка, поэтому полноценной статистики по пробегам свыше 250–300 тысяч километров пока нет. Однако первые данные эксплуатации не выявили серьезных конструктивных недостатков.

Таким образом Lada Vesta можно без зазрения совести назвать вполне надежным автомобилем, однако его долговечность напрямую зависит от выбранной связки мотора и коробки передач.

Если говорить о наиболее выносливых вариантах, то наиболее удачным считается двигатель 1,6 HR16 (113 л.с.) в сочетании с вариатором Jatco либо атмосферный мотор 1,6 (106 л.с.) с классической механической коробкой передач.

Именно такие версии потребуют от владельца минимальных временных и денежных вложений даже после нескольких сотен тысяч километров пробега, а значит именно их можно считать наиболее интересными вариантами на «вторичке».

Ранее мы разбирали долговечность основных агрегатов другой популярной «легковушки» в России – лифтбэка Skoda Rapid, который на вторичном рынке страны является прямым конкурентом Lada Vesta, но в отличие от отечественной модели больше недоступен для покупки новым (по крайней мере официально).