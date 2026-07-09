Реальный ресурс двигателей и трансмиссий Lada Granta

Фото: Lada

Lada Granta остается самым продаваемым легковым автомобилем в России. Только за прошлый год дилеры «АвтоВАЗа» реализовали 146 тысяч 990 таких машин, что почти в два раза больше, чем показатели другого популярного семейства марки – Lada Vesta.

Неудивительно, что с каждым годом на вторичном рынке становится все больше «Грант» с разными пробегами. Но насколько долговечны их двигатели и коробки передач и чего ждать потенциальным покупателям подержанных автомобилей? В этом разобрался Daily-Motor.

За годы производства Lada Granta получила сразу несколько бензиновых двигателей, однако все они построены на хорошо знакомой вазовской платформе и имеют схожий запас прочности. Наиболее распространенным остается восьмиклапанный двигатель 1,6 (90 л.с.), который сегодня устанавливается на большинство новых автомобилей.

Благодаря простой конструкции и отсутствию сложных технических решений этот агрегат считается одним из самых выносливых в современной линейке «АвтоВАЗа». При своевременной замене масла и нормальном обслуживании его ресурс обычно составляет 250–350 тысяч километров, а нередко и больше.

Не менее массовым остается шестнадцатиклапанный двигатель 1,6 (106 л.с.) ВАЗ-21129. Этот мотор устанавливался как на Granta, так и на Vesta и других моделях марки. При грамотном обслуживании он способен пройти около 250–300 тысяч километров без капитального ремонта. После 150–200 тысяч километров владельцы могут столкнуться с естественным износом навесного оборудования, маслосъемных колпачков и отдельных датчиков, однако серьезных конструктивных недостатков у двигателя немного.

На ранних версиях Granta также встречается двигатель 1,6 (98 л.с.), который работал в паре с автоматической коробкой передач Jatco. По конструкции этот агрегат практически идентичен другим шестнадцатиклапанным моторам семейства и способен пройти порядка 250–300 тысяч километров.

Если говорить о трансмиссиях, то самым надежным вариантом остается пятиступенчатая механическая коробка передач. За годы производства она неоднократно модернизировалась, избавившись от большинства детских болезней. При нормальной эксплуатации ресурс механической коробки нередко превышает 300 тысяч километров. Основным расходным элементом остается сцепление, которое обычно служит от 120 до 180 тысяч километров.

Отдельного внимания заслуживает четырехступенчатая автоматическая коробка передач Jatco, которая устанавливалась на дорестайлинговые версии Granta с двигателем мощностью 98 л.с. Несмотря на солидный возраст конструкции, этот автомат считается одним из самых надежных агрегатов, когда-либо устанавливавшихся на автомобили Lada. При регулярной замене масла его ресурс зачастую достигает 300 тысяч километров и более. Именно поэтому автомобили с такой трансмиссией сегодня высоко ценятся на вторичном рынке.

Еще одной трансмиссией стала роботизированная коробка передач АМТ, появившаяся в середине прошлого десятилетия. В ее основе лежит обычная механическая коробка, дополненная электромеханическими исполнительными механизмами.

Сама механическая часть отличается высокой надежностью, однако актуаторы и сцепление могут потребовать внимания уже после 60–120 тысяч километров. После нескольких модернизаций работа робота стала заметно лучше, но по плавности переключений он все равно уступает классическому автомату.

Впрочем, во многом долговечность всей этой линейки двигателей и коробок передач, как и в случае с любым другим автомобилем, в первую очередь зависит от интервалов обслуживания, качественных смазочных жидкостей, отсутствий перегревов и состояния системы охлаждения.

Ранее мы проводили детальный разбор выносливости еще одного бестселлера «АвтоВАЗа» – семейства Lada Vesta, в частности долговечности его моторов и трансмиссий.