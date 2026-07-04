Для новой Mazda CX-5 разработали два эксклюзивных обвеса: один делает кроссовер спортивнее, второй – брутальнее

Изображение: AutoExe

Японское тюнинг-ателье AutoExe, специализирующееся исключительно на автомобилях Mazda, представило первые фирменные комплекты доработок для нового поколения кроссовера CX-5. Покупателям предложат сразу два варианта оформления – спортивный KM-07 и внедорожный KM-07 AX, каждый из которых позволяет полностью изменить характер внешности автомобиля.

Компания AutoExe была основана в 1997 году и считается одним из самых известных производителей аксессуаров и компонентов для автомобилей Mazda. В отличие от большинства тюнинг-компаний, она занимается исключительно моделями этой марки, предлагая как элементы внешнего стайлинга, так и доработки подвески, тормозной системы, выпускной системы и других узлов, сохраняя при этом фирменную философию Mazda.

Mazda CX-5 третьей генерации уже получила полностью переработанный дизайн, выполненный в рамках дальнейшего развития фирменной концепции Kodo. Однако специалисты AutoExe решили предложить владельцам возможность сделать кроссовер еще более выразительным.

Первый комплект получил название KM-07 и выполнен в фирменной концепции Street Sports. В его состав входят передний, боковые и задний нижние спойлеры, новый спойлер на крыше, спортивные боковые дефлекторы, а также декоративные накладки и защитные элементы для дверных ручек.

Все аэродинамические элементы окрашены в глянцевый черный цвет, благодаря чему нижняя часть кузова выглядит более агрессивной. Кроме того, передний и задний спойлеры получили новые декоративные панели с эффектом алмазной огранки, меняющие внешний вид в зависимости от угла падения света. Дополняет образ увеличенный спойлер на крыше, который делает силуэт CX-5 более динамичным.

Коллаж: Daily-Motor

Второй вариант получил обозначение KM-07 AX и ориентирован на любителей путешествий и активного отдыха. Его разработали в соответствии с концепцией Active Xross, сделав акцент на внедорожном облике автомобиля.

В состав комплекта входят передняя и задняя защитные накладки, декоративная накладка на дверь багажника, расширители колесных арок, декоративные болты, наклейка на капот, фирменные боковые графические элементы, спортивные дефлекторы, накладки на дверные ручки и крупные брызговики.

Одной из главных особенностей KM-07 AX стала новая передняя накладка со встроенными квадратными светодиодными дополнительными фарами. Сочетание матового черного пластика и серебристых декоративных вставок делает переднюю часть автомобиля значительно более массивной.

Дополняют образ увеличенные брызговики, доступные в двух вариантах исполнения, а также декоративные элементы задней части кузова, подчеркивающие внедорожный характер кроссовера.

В AutoExe также утверждают, что работа над проектом продолжается. В ближайшее время для Mazda CX-5 планируется выпустить специальные элементы подвески и другие технические компоненты, которые позволят не только изменить внешний вид автомобиля, но и улучшить его управляемость. Однако стоимость как уже дебютировавшего боди-кита, так и будущего опционального комплекта доработок пока не называют.

Новая Mazda CX-5 стала одним из главных героев нашей новостной повестки всей этой недели. Сначала мы рассказывали о том, что этот вседорожник оказался безопаснее BMW X3, а затем выяснили, что цены на него в России сейчас гораздо выше, чем на премиальные кроссоверы.