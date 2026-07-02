Новая Mazda CX-5 оказалась безопаснее BMW X3

Фото: ANCAP

Новая Mazda CX-5 успешно прошла серию независимых испытаний безопасности ANCAP, получив максимальный пятизвездочный рейтинг. Более того, японский кроссовер сумел превзойти премиальный вседорожник BMW X3, который также заработал в тех же краш-тестах аналогичный рейтинг, но уступил японскому бюджетному «паркетнику» в отдельных дисциплинах.

Mazda CX-5 дебютировала в 2012 году и стала первой моделью бренда, созданной с применением технологий Skyactiv и фирменной дизайнерской философии Kodo. За более чем десять лет кроссовер превратился в самый продаваемый автомобиль Mazda на мировом рынке, а также неоднократно получал высшие оценки безопасности в независимых испытаниях Euro NCAP, IIHS и других организаций.

По итогам последних испытаний новая Mazda CX-5 получила 90% за защиту взрослых пассажиров, 91% – за защиту детей, рекордные 93% – за защиту уязвимых участников дорожного движения и 87% – за эффективность систем активной безопасности. Именно показатель защиты пешеходов и велосипедистов стал лучшим среди всех автомобилей, протестированных ANCAP по действующей методике 2023–2025 годов.

Эксперты отметили, что кроссовер сочетает высокий уровень защиты при столкновениях с современными электронными ассистентами и конструкцией передней части кузова, которая позволяет снизить тяжесть травм при наезде на пешеходов и велосипедистов.

Фото: ANCAP

Параллельно специалисты ANCAP испытали и новый BMW X3. Немецкий кроссовер также получил максимальный пятизвездочный рейтинг безопасности, однако его оценки оказались ниже практически по всем ключевым направлениям. За защиту взрослых пассажиров BMW X3 набрал 88%, детей – 86%, уязвимых участников дорожного движения – 77%, а за работу систем активной безопасности – 81%.

Несмотря на высокий итоговый рейтинг, эксперты также указали на недостаточный уровень защиты в «икс третьем» грудной клетки водителя и пассажира второго ряда при фронтальном столкновении. В то же время Mazda CX-5 подобных замечаний не получила.

По итогу новое поколение Mazda CX-5 не только подтвердило высокий уровень безопасности, но и смогло превзойти BMW X3 по всем четырем основным категориям оценки ANCAP, став одним из самых безопасных среднеразмерных кроссоверов, протестированных по новейшей методике организации.

Ранее мы рассказывали о том, что в Японии протестировали новую Mazda CX-5 на вместительность. Оказалось, что внутри нее в полный рост лежа может расположиться человек ростом до 180 сантиметров (при сложенных сиденьях заднего ряда).