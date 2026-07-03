Mazda CX-5 третьего поколения оказалась в России дороже премиальных кроссоверов

Фото: Mazda

На российском рынке появился кроссовер Mazda CX-5 третьего поколения, мировая премьера которого состоялась в прошлом году. Автомобиль доступен только по схеме параллельного импорта, поскольку Mazda больше не ввозит в РФ свои автомобили официально и не собирает их на местном заводе.

Однако главной новостью оказалось даже не это, а цена такого «паркетника». Машину оценили дороже 7 миллионов рублей, что намного выше не только конкурентов этой модели в ее сегменте (к примеру, таких, как Toyota RAV4), но и некоторых премиальных кроссоверов.

Mazda CX-5 впервые дебютировала в 2011 году и стала первой серийной моделью марки, выполненной в фирменной дизайнерской концепции Kodo и построенной с использованием технологий Skyactiv. За прошедшие годы кроссовер превратился в одну из самых популярных моделей Mazda во всем мире, а совокупные продажи превысили несколько миллионов экземпляров.

Выставивший на продажу Mazda CX-5 третьего поколения автосалон из Новосибирска предлагает привезти ее в Россию под заказ из США. Это будет автомобиль, оснащенный 2,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем Skyactiv-G. Его мощность составляет 186 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент достигает 258 Нм. Разгон с места до 100 км/ч занимает около 9 секунд, а максимальная скорость достигает примерно 195 км/ч.



Фото: Mazda

В паре с мотором работает классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. В зависимости от комплектации покупателям доступны версии как с передним приводом, так и с фирменной полноприводной системой i-Activ AWD, дополненной несколькими режимами движения, а также электронными системами контроля тяги и курсовой устойчивости.

Подвеска автомобиля полностью независимая и настроена с акцентом на комфорт. Производитель обещает высокую энергоемкость, плавность хода и уверенное поведение как на городских дорогах, так и на трассе.

В богатых комплектациях салон отделан натуральной кожей, а передние кресла оснащены электрорегулировками, подогревом и памятью настроек. В оснащение также входят мультимедийная система Mazda Connect с крупным дисплеем, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, премиальная аудиосистема Bose, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и комплекс электронных ассистентов i-Activsense.

Точная цена машины не указана и, согласно описанию к объявлению, будет зависеть от курса валют на момент заключения договора. Но предварительная стоимость кроссовера на сегодня равна 7 миллионам 350 тысячам рублей. Для сравнения, в Штатах за новые Mazda CX-5 третьего поколения сейчас просят от 29 тысяч 990 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей).

Накануне мы рассказывали о том, что свежее поколение Mazda CX-5 оказалось безопаснее, чем премиальный немецкий кроссовер BMW X3. Машины прошли серию краш-тестов по австралийской методике ANCAP и японский бюджетный «паркетник» превзошел баварский по многим важным показателям.