Новый Kia K5 показан на неофициальных изображениях

Рендер: NYMammoth

Kia разрабатывает новый K5, но, судя по всему, речь будет идти не о плановой смене генерации для этой четырехдверке D-класса, конкурирующей с Toyota Camry и Honda Accord, а о втором рестайлинге. На это намекают шпионские фотографии прототипов таких машин, сделанные в начале апреля этого года.

Взяв их за основу цифровые художники южнокорейской студии «NYMammoth» показали, как новый Kia K5 будет выглядеть без маскировки.

Нынешнее поколение Kia K5 (Optima на некоторых рынках) дебютировало в 2019 году, а первое крупное обновление получило в 2023-м. Модель остается одним из ключевых представителей сегмента D-класса, где соперничает с Toyota Camry, Honda Accord и Hyundai Sonata.

Рендер: NYMammoth

Судя по изображениям, наиболее заметные изменения коснутся оформления передней части кузова. Седан может получить переработанные бамперы, новую светодиодную оптику и модернизированную решетку радиатора, выполненную в актуальной фирменной стилистике Kia.

Также ожидаются изменения в дизайне задней части автомобиля, включая новую графику фонарей и слегка переработанный бампер. При этом общие пропорции кузова и силуэт модели, вероятнее всего, останутся прежними.

Рендер: NYMammoth

Официальной информации о технических доработках пока нет. Предполагается, что обновленный Kia K5 получит модернизированную мультимедийную систему Pleos Connect, расширенный список электронных ассистентов и небольшие изменения в оснащении.

Линейка силовых агрегатов, скорее всего, сохранится без серьезных изменений. Сейчас она, напомним, включает в себя в Южной Корее 2-литровый бензиновый «атмосферник» на 160 лошадиных сил, 1,6-литровый турбомотор на 180 «сил», а также газовый и гибридный силовой агрегаты. Представленный на североамериканском авторынке седан, в свою очередь, оснащается 2,5-литровым бензиновым турбомотором на 193 лошадиные силы, а также 294-сильной «турбочетверкой» в версии GT.

Пока Kia не раскрывает сроки официальной премьеры обновленного K5, однако появление тестовых прототипов свидетельствует о том, что дебют модели может состояться уже скоро. Предполагается, что производство таких седанов наладят во второй половине 2027 года.

Ранее в сети появились первые рендеры обновленной версии конкурента Kia K5 из Японии – седана Toyota Camry. Такие машины, по слухам, могут появиться в продаже в ближайшие годы.