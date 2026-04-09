Обновленный дважды Kia K5 впервые попался фотошпионам

Текст: Алиса Шашкова
Рестайлинговый седан D-класса «Киа» готовится к премьере

Актуальное, третье по счету поколение седана Kia K5 дебютировало в ноябре 2019 года. Первый рестайлинг этой модели датирован ноябрем 2023 года. Несколько месяцев назад стало известно о том, что Kia собирается продлить жизненный цикл своего среднеразмерного седана K5 за счет второго подряд обновления.

Пока мировые автопроизводители перестраивают свои модельные линейки с учетом электрификации, в «Киа» решили не спешить и сохранить одну из своих важных 4-дверок в строю в нынешнем виде.

Накануне первые экземпляры незначительно модернизированного Kia K5 были замечены на дорогах общего пользования в Южной Корее. Снимки машины сделали фотошпионы с канала «Healer TV».

Проектное название второго рестайлинга K5 – DL3 PE2. Запуск таких автомобилей в серийное производство запланирован на вторую половину 2027 года. А пока можно предположить, какие изменения принесет с собой обновление таких седанов.

Ожидается, что реформенная корейская 4-дверка D-класса получит слегка переработанный внешний облик, пережив модернизацию спереди и сзади.

Главной «обновкой» в салоне может стать появление новой мультимедийной системы, работающей на базе операционной системы Pleos Connect от Hyundai Motor Group.

Линейка двигателей рестайлингового седана должна включить в себя как варианты двигателей внутреннего сгорания, так и гибридные силовые установки, а также подключаемые бензиново-электрические системы (PHEV).

Что касается полностью нового поколения Kia K5, то сроки его запуска пока не называются.

Фото:Healer TV

