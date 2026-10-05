Kia Sportage следующего поколения готовится к премьере: что о нем известно

Независимый рендер шестого поколения Kia Sportage (2027-2028)

Корейский автопроизводитель Kia готовит следующее поколение Sportage, замаскированные прототипы которого уже проходят дорожные испытания. Ожидается, что кроссовер станет немного длиннее и выше нынешней версии, а его дизайн уйдет от плавных линий в сторону более квадратных и вертикальных форм. В гамме силовых установок основную роль могут сыграть гибридные версии.

Kia Sportage появился в 1993 году и за несколько поколений превратился в одну из ключевых моделей марки. Нынешнее поколение Sportage дебютировало в 2021 году, пройдя через плановое обновление в 2025-м. Сейчас активно ведутся работы над его новой, шестой по счету генерацией, которая сулит компактному «паркетнику» одну из крупнейших модернизаций в истории.

Как может выглядеть новое поколение «Спортейджа», недавно показали шпионские снимки машины. Кроссовер проходит испытания на дорогах, а фотографии его прототипов ложатся в основу независимых рендеров (один из них можно рассмотреть в заглавии этого материала).

Ожидается, что дизайн модели заметно изменится. Вместо плавных линий нынешнего Sportage новая модель получит более квадратный и вертикальный силуэт. В качестве источников вдохновения могут выступить электромобили Kia EV3 и EV5.

Передняя часть должна стать более массивной. Ожидаются вертикальные фары, увеличенная решетка радиатора и квадратный бампер. За счет новой архитектуры передка кроссовер получит более солидный внешний вид.

Задняя часть также перейдет на более вертикальную стилистику. Здесь ожидаются вертикальные фонари и более выразительное оформление. Извилистые линии по бокам кузова, как в нынешнем Sportage, согласно прогнозу независимых дизайнеров, исчезнут, так что в профиль машина будет выглядеть более лаконично.

Увеличение размеров кузова должно положительно сказаться на внутреннем пространстве. Новый Sportage сможет предложить больше места пассажирам и сохранить формат семейного кроссовера.

В силовой гамме основное место могут занять гибридные версии. Базовым вариантом, по предварительным данным, станет мягкогибридный агрегат MHEV с бензиновым двигателем. В качестве возможного агрегата называется 1,6-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 242 лошадиные силы.

Также ожидается подключаемая бензиново-электрическая версия PHEV с запасом хода на электротяге около 100 км.

Официальная премьера нового Kia Sportage может состояться на его родине в Корее в 2027 году, а его продажи на большинстве глобальных рынков, вероятно, стартуют не раньше 2028-го. Главными конкурентами машины, как и прежде, выступят Toyota RAV4 и Mazda CX-5, уже успевшие ранее сменить генерацию.