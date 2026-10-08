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Kia Sorento проехал более 1 млн км без замены двигателя: какие масла он лил в мотор

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Владелец Kia Sorento из США хочет довести пробег своего кроссовера до миллиона миль

Kia Sorento проехал более 1 млн км без замены двигателя: какие масла он лил в мотор

Всем известно, что автомобили Kia надежны, но настолько, чтобы конкурировать в этом показателе с Toyota? Как оказалось, возможно даже такое. Kia Sorento 2017 года, принадлежащий водителю такси из Южной Калифорнии (США), преодолел отметку 715 тысяч миль (1 миллион 150 тысяч км), сохранив штатный 3,3-литровый двигатель V6. 

Машина ежедневно работает на маршрутах между Сан-Диего и аэропортом Лос-Анджелеса, поэтому достичь такого внушительного пробега владельцу удалось очень быстро. Но самым главным оказалось даже не это, а то, что за весь этот невероятный километраж автомобиль по-прежнему использует под капотом родной двигатель, установленный в него на заводе.

Как пишет портал The Drive, взявший интервью у владельца Sorento – рекордсмена по пробегу, мотор V6 за весь этот пробег остается заводским и продолжает работать исправно. С коробкой передач ситуация сложилась иначе: штатный агрегат вышел из строя примерно на отметке 580 тысяч миль (примерно 933 тысячи км). После замены трансмиссии автомобиль продолжил эксплуатацию.

Масло в Sorento меняют каждые 10 тысяч миль или 16 тысяч км. За время эксплуатации владелец успел испытать разные марки смазочных материалов, включая Mobil 1, Castrol, Pennzoil и Redline. Самым доступным и приемлемым вариантом, который он использовал, мужчина назвал Valvoline с увеличенным интервалом замены. При наличии достаточного бюджета он часто выбирал масла местных производителей Royal Purple или Amsoil.

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По словам мужчины, переднюю подвеску его автомобиля приходится перебирать каждые 200–250 тысяч миль (320 – 400 тысяч км), заднюю – через 100–150 тысяч миль (160 – 240 тысяч км). Еще одна регулярная проблема связана с датчиком давления масла, который приходится менять примерно каждые 200–250 тысяч миль (320 – 400 тысяч км).

Владелец Kia Sorento с пробегом 715 тысяч миль считает, что критика Hyundai и Kia за надежность нередко связана с недостаточным обслуживанием автомобилей. В его случае большую роль сыграл выбор версии машины с мотором V6, поскольку он сознательно избежал турбированного четырехцилиндрового двигателя Theta II, известного своими проблемами.

Теперь перед американцем стоит следующая цель – миллион миль или 1 миллион 600 тысяч км. До нее остается около 285 тысяч миль (примерно 459 тысяч км), и пока владелец не собирается отказываться от своего Sorento.

Источник:The Drive
Фото:Arthur Phillippe Consing Rutaquio

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