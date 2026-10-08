Kia Sorento проехал более 1 млн км без замены двигателя: какие масла он лил в мотор

Всем известно, что автомобили Kia надежны, но настолько, чтобы конкурировать в этом показателе с Toyota? Как оказалось, возможно даже такое. Kia Sorento 2017 года, принадлежащий водителю такси из Южной Калифорнии (США), преодолел отметку 715 тысяч миль (1 миллион 150 тысяч км), сохранив штатный 3,3-литровый двигатель V6.

Машина ежедневно работает на маршрутах между Сан-Диего и аэропортом Лос-Анджелеса, поэтому достичь такого внушительного пробега владельцу удалось очень быстро. Но самым главным оказалось даже не это, а то, что за весь этот невероятный километраж автомобиль по-прежнему использует под капотом родной двигатель, установленный в него на заводе.

Как пишет портал The Drive, взявший интервью у владельца Sorento – рекордсмена по пробегу, мотор V6 за весь этот пробег остается заводским и продолжает работать исправно. С коробкой передач ситуация сложилась иначе: штатный агрегат вышел из строя примерно на отметке 580 тысяч миль (примерно 933 тысячи км). После замены трансмиссии автомобиль продолжил эксплуатацию.

Масло в Sorento меняют каждые 10 тысяч миль или 16 тысяч км. За время эксплуатации владелец успел испытать разные марки смазочных материалов, включая Mobil 1, Castrol, Pennzoil и Redline. Самым доступным и приемлемым вариантом, который он использовал, мужчина назвал Valvoline с увеличенным интервалом замены. При наличии достаточного бюджета он часто выбирал масла местных производителей Royal Purple или Amsoil.

По словам мужчины, переднюю подвеску его автомобиля приходится перебирать каждые 200–250 тысяч миль (320 – 400 тысяч км), заднюю – через 100–150 тысяч миль (160 – 240 тысяч км). Еще одна регулярная проблема связана с датчиком давления масла, который приходится менять примерно каждые 200–250 тысяч миль (320 – 400 тысяч км).

Владелец Kia Sorento с пробегом 715 тысяч миль считает, что критика Hyundai и Kia за надежность нередко связана с недостаточным обслуживанием автомобилей. В его случае большую роль сыграл выбор версии машины с мотором V6, поскольку он сознательно избежал турбированного четырехцилиндрового двигателя Theta II, известного своими проблемами.

Теперь перед американцем стоит следующая цель – миллион миль или 1 миллион 600 тысяч км. До нее остается около 285 тысяч миль (примерно 459 тысяч км), и пока владелец не собирается отказываться от своего Sorento.