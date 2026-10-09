Kia меняет дизайн Sportage: кроссовер следующего поколения показали сзади

Рендер кормы Kia Sportage шестого поколения (2027)

О том, что Kia разрабатывает новое поколение своего кроссовера-бестселлера Sportage, стало известно еще в прошлом году. Сейчас эта модель подходит к периоду, когда до ее премьеры остается не так много времени. Как поменяется эта модель внешне, накануне показали на свежем независимом рендере, который продемонстрировал корму еще не представленного официально «паркетника».

Sportage появился в модельной гамме Kia еще в 1993 году. С тех пор машина успела сменить много поколений. Актуальная, пятая по счету генерация модели была представлена в 2021 году, обновившись в 2024-м. Сейчас все идет к премьере шестого поколения этой важной для компании модели.

На опубликованном в сети накануне независимом рендере задние фонари нового «Спортейджа» получили вертикальную форму и расположились по краям двери багажника. Красные световые элементы сочетаются с горизонтальными полосами, напоминая оформление электрических кроссоверов Kia EV5 и EV3.

Дверь багажника выглядит лаконичнее: количество декоративных элементов сокращено, эмблема Kia находится в верхней центральной части, а надпись Sportage перенесена в нижний левый угол.

Над дверью будет установлен спойлер с почти вертикальной формой. Черная облицовка заднего бампера визуально сделает кузов массивнее. По его краям разместятся горизонтальные указатели поворота, а ниже – вертикальные фонари заднего хода. Аналогичное расположение указателей поворота также используется в свежем Hyundai Tucson.

Боковой профиль на изображении отличается широкой черной облицовкой колесных арок и изгибом линии остекления в районе задней стойки. Колесные диски выполнены в черно-серебристом сочетании.

Технические подробности о новинке пока засекречены, но корейские инсайдеры полагают, что в гамме следующего Sportage станет меньше версий с обычными бензиновыми двигателями. Основным вариантом рассматривается гибридная установка с 1,6-литровым турбомотором мощностью около 245 л.с. Предполагается, что она будет аналогична системе, используемой в новом Hyundai Tucson.

Также ходят слухи о новой подключаемой гибридной системе PHEV, в которой запас хода кроссовера исключительно на электрической тяге превысит 100 км.

Официальный дебют шестой генерации Kia Sportage может состояться в течение 2027 года. Продажи начнутся сразу после премьеры.

Независимый рендер нового поколения Kia Sportage (2027)

Ранее машину показали на неофициальном рендере спереди (изображение выше), судя по которому кроссовер также ждет радикальный пересмотр оформления фронтальной части кузова.