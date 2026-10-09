Kia меняет дизайн Sportage: кроссовер следующего поколения показали сзади

О том, что Kia разрабатывает новое поколение своего кроссовера-бестселлера Sportage, стало известно еще в прошлом году. Сейчас эта модель подходит к периоду, когда до ее премьеры остается не так много времени. Как поменяется эта модель внешне, накануне показали на свежем независимом рендере, который продемонстрировал корму еще не представленного официально «паркетника».
Sportage появился в модельной гамме Kia еще в 1993 году. С тех пор машина успела сменить много поколений. Актуальная, пятая по счету генерация модели была представлена в 2021 году, обновившись в 2024-м. Сейчас все идет к премьере шестого поколения этой важной для компании модели.
На опубликованном в сети накануне независимом рендере задние фонари нового «Спортейджа» получили вертикальную форму и расположились по краям двери багажника. Красные световые элементы сочетаются с горизонтальными полосами, напоминая оформление электрических кроссоверов Kia EV5 и EV3.
Дверь багажника выглядит лаконичнее: количество декоративных элементов сокращено, эмблема Kia находится в верхней центральной части, а надпись Sportage перенесена в нижний левый угол.
Над дверью будет установлен спойлер с почти вертикальной формой. Черная облицовка заднего бампера визуально сделает кузов массивнее. По его краям разместятся горизонтальные указатели поворота, а ниже – вертикальные фонари заднего хода. Аналогичное расположение указателей поворота также используется в свежем Hyundai Tucson.
Боковой профиль на изображении отличается широкой черной облицовкой колесных арок и изгибом линии остекления в районе задней стойки. Колесные диски выполнены в черно-серебристом сочетании.
Технические подробности о новинке пока засекречены, но корейские инсайдеры полагают, что в гамме следующего Sportage станет меньше версий с обычными бензиновыми двигателями. Основным вариантом рассматривается гибридная установка с 1,6-литровым турбомотором мощностью около 245 л.с. Предполагается, что она будет аналогична системе, используемой в новом Hyundai Tucson.
Также ходят слухи о новой подключаемой гибридной системе PHEV, в которой запас хода кроссовера исключительно на электрической тяге превысит 100 км.
Официальный дебют шестой генерации Kia Sportage может состояться в течение 2027 года. Продажи начнутся сразу после премьеры.
Ранее машину показали на неофициальном рендере спереди (изображение выше), судя по которому кроссовер также ждет радикальный пересмотр оформления фронтальной части кузова.