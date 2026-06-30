Новая Toyota GR86: появились подробности о следующем поколении спорткара

Рендер: Carview

Нынешняя Toyota GR86, представленная в 2021 году, постепенно приближается к завершению жизненного цикла. По данным зарубежных СМИ, полноценная смена поколения может состояться ориентировочно в 2028 году, причем будущая модель обещает стать одной из самых серьезных технических эволюций в истории этого спорткара.

Toyota GT86, а затем GR86 создавались совместно с Subaru и всегда отличались использованием оппозитного двигателя и заднего привода. Такая компоновка позволяла добиться низкого центра тяжести и сделала модель одной из самых доступных спортивных машин с классической архитектурой.

По информации японских дилеров, полностью прием заказов на актуальную GR86 пока не прекращен, однако для отдельных комплектаций производственные квоты уже заполнены. Это может быть связано с подготовкой к небольшому обновлению модели, которое ожидается летом.

Предполагается, что рестайлинг затронет главным образом соответствие новым экологическим и шумовым требованиям, тогда как внешний вид и техническая часть останутся практически без изменений.

Но главная интрига связана уже со следующим поколением автомобиля.

Рендер: Carview

Согласно предварительной информации, Toyota может отказаться от прежней схемы совместной разработки с Subaru и взять создание новой GR86 полностью под собственный контроль. В таком случае спорткар лишится фирменного 2,4-литрового оппозитного двигателя мощностью 235 лошадиных сил.

Ему на смену, как ожидается, придет новый 2-литровый рядный четырехцилиндровый двигатель собственной разработки Toyota. Более того, этот мотор может получить турбонаддув и будет работать в составе гибридной силовой установки. По предварительным оценкам, суммарная отдача такой системы составит от 300 до 400 лошадиных сил.

При этом в Toyota, по слухам, намерены использовать электрификацию не столько ради экономии топлива, сколько для улучшения динамики. Электромотор сможет обеспечить мгновенную тягу на низких оборотах, а грамотное размещение батареи поможет сохранить баланс шасси и низкий центр тяжести.

Впрочем, инженерам предстоит решить одну из главных проблем гибридных спорткаров – увеличение массы автомобиля. Именно поэтому большое внимание, как ожидается, будет уделено облегчению конструкции и разработке новой платформы.

Будущий GR86 рассматривается Toyota как ключевая модель в расширяющейся спортивной линейке GR. Помимо него компания, по слухам, работает над новым поколением Supra, возрожденной Celica и возможным преемником MR2. При этом именно GR86 должен сохранить статус самого доступного заднеприводного спорткара бренда.