Новый Mitsubishi Delica D:6 станет подключаемым гибридом: свежие подробности

Фото: Mitsubishi

Mitsubishi разрабатывает совершенно новое поколение минивэна Delica. По информации японских СМИ, модель, которая может выйти уже в следующем году, сделает ставку на подключаемую гибридную силовую установку и станет одной из 13 новинок, анонсированных производителем.

Нынешнее поколение Mitsubishi Delica D:5 дебютировало еще в 2007 году и остается в производстве уже 18 лет. За это время модель пережила несколько обновлений, но полноценной смены поколения так и не произошло.

Delica остается одной из самых узнаваемых моделей Mitsubishi на японском рынке. Минивэн давно заслужил репутацию автомобиля, сочетающего вместительность семейной модели с возможностями кроссовера благодаря системе полного привода.

По данным японской прессы, главной особенностью новой Delica D:6 станет подключаемая гибридная силовая установка. В ее основу ляжет модернизированный 2,4-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, работающий в паре с двумя электромоторами.

Фото: Mitsubishi

Несмотря на сохранение прежнего рабочего объема, двигатель обещают серьезно доработать, повысив его эффективность и экономичность. Кроме того, в будущем линейку может пополнить полностью электрическая версия с запасом хода около 550 километров.

Внешность минивэна будет выполнена в стиле концепта Mitsubishi D:X (иллюстрации к этой заметке). Передняя часть получит двухуровневую архитектуру: сверху разместятся узкие дневные ходовые огни и декоративная черная панель, а ниже — основные блоки фар и массивный окрашенный в цвет кузова бампер. Дополнят образ расширенные колесные арки, визуально увеличивающие размеры автомобиля.

Тизер: Mitsubishi

По предварительным данным, габариты новой Delica составят 4800 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1875 мм в высоту при колесной базе 2850 мм. Благодаря увеличившимся размерам минивэн сможет конкурировать с такими моделями, как Toyota Alphard и Nissan Elgrand.

Салон также станет значительно современнее. Ожидается появление полностью цифровой панели приборов, а центральное место на передней панели займет 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы с расширенными возможностями отображения информации.

Официальная премьера нового Mitsubishi Delica D:6 ожидается в течение следующего года. На данный момент компания не раскрыла технические характеристики и сроки начала продаж.

Новая «Делика» не единственная модель компании, которую сильно ждут поклонники этой японской марки. Недавно Mitsubishi анонсировала возрождение внедорожника Pajero. Его дебют ждут уже этой осенью. Машина станет флагманом автопроизводителя и поборется за покупателей с Toyota Land Cruiser.