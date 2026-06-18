Mitsubishi готовит возвращение легендарного Pajero: раскрыты новые подробности

Рендер: Thanos Pappas

Компания Mitsubishi продолжает подготовку к премьере нового поколения Pajero. Ранее японский автопроизводитель уже подогрел интерес к новинке, показав тизер с силуэтом передней части внедорожника, а теперь появились новые подробности о будущей модели.

По данным зарубежных СМИ, во время недавней дилерской конференции в Чикаго компания сообщила о планах вывести новый Pajero на рынок Северной Америки. Там внедорожник будет продаваться под именем Montero.

Новый Pajero сохранит рамную конструкцию

Согласно предварительной информации, внедорожник следующего поколения построят на той же рамной платформе, что и новый Mitsubishi Triton. Кроме того, модель получит фирменную систему полного привода S-AWC, которая должна обеспечить высокий уровень проходимости и сохранить внедорожный характер автомобиля.

Судя по опубликованным рендерам, новинка обзаведется более брутальным дизайном. Спереди ожидаются широкая горизонтальная решетка радиатора, Т-образная светодиодная оптика и массивный бампер. На корме появятся горизонтальные светодиодные фонари, перекликающиеся по стилю с передней частью кузова.

В салоне ждут трех рядов сидений

Интерьер будущего Pajero пока официально не раскрыт. При этом источники утверждают, что внедорожник получит более качественные материалы отделки, расширенный набор современных технологий и просторный семиместный салон с тремя рядами сидений.

Под капотом, как ожидается, сохранится 2,4-литровый турбодизель от Triton. Его отдача составляет 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент достигает 470 Нм.

Также в зарубежной прессе появились слухи о возможном возвращении бренда Ralliart. По неофициальным данным, Mitsubishi может подготовить специальную версию Pajero с дополнительными внедорожными доработками, вдохновленную раллийным наследием марки.

Исторический контекст

Производство Mitsubishi Pajero четвертого поколения завершилось в 2021 году. После этого компания фактически лишилась полноценного рамного внедорожника в своей глобальной линейке, сосредоточившись на кроссоверах и пикапах.

Pajero считается одной из самых известных моделей Mitsubishi. Внедорожник получил мировую известность благодаря высоким возможностям на бездорожье, а также успешным выступлениям в легендарном ралли-марафоне «Дакар», где автомобили семейства Pajero одержали множество побед.

Что известно о новом Mitsubishi Pajero на данный момент:

– официальная премьера ожидается осенью;

– на рынке Северной Америки модель будет продаваться под именем Montero;

– внедорожник сохранит рамную конструкцию;

– платформу разделит с новым Mitsubishi Triton;

– получит фирменную систему полного привода S-AWC;

– ожидается трехрядный семиместный салон;

– одним из двигателей может стать 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с.;

– Mitsubishi может использовать модель для возрождения бренда Ralliart.