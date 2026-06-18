ДомойАвтоновости сегодняMitsubishi готовит возвращение легендарного Pajero: раскрыты новые подробности

Mitsubishi готовит возвращение легендарного Pajero: раскрыты новые подробности

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Рамный внедорожник дебютирует уже этой осенью и получит имя Montero на североамериканском рынке

Mitsubishi готовит возвращение легендарного Pajero: раскрыты новые подробности
Рендер: Thanos Pappas

Компания Mitsubishi продолжает подготовку к премьере нового поколения Pajero. Ранее японский автопроизводитель уже подогрел интерес к новинке, показав тизер с силуэтом передней части внедорожника, а теперь появились новые подробности о будущей модели.

По данным зарубежных СМИ, во время недавней дилерской конференции в Чикаго компания сообщила о планах вывести новый Pajero на рынок Северной Америки. Там внедорожник будет продаваться под именем Montero.

CЕЙЧАС ЧИТАЮТ:

Новый Pajero сохранит рамную конструкцию

Согласно предварительной информации, внедорожник следующего поколения построят на той же рамной платформе, что и новый Mitsubishi Triton. Кроме того, модель получит фирменную систему полного привода S-AWC, которая должна обеспечить высокий уровень проходимости и сохранить внедорожный характер автомобиля.

Судя по опубликованным рендерам, новинка обзаведется более брутальным дизайном. Спереди ожидаются широкая горизонтальная решетка радиатора, Т-образная светодиодная оптика и массивный бампер. На корме появятся горизонтальные светодиодные фонари, перекликающиеся по стилю с передней частью кузова.

В салоне ждут трех рядов сидений

Интерьер будущего Pajero пока официально не раскрыт. При этом источники утверждают, что внедорожник получит более качественные материалы отделки, расширенный набор современных технологий и просторный семиместный салон с тремя рядами сидений.

Под капотом, как ожидается, сохранится 2,4-литровый турбодизель от Triton. Его отдача составляет 204 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент достигает 470 Нм.

Также в зарубежной прессе появились слухи о возможном возвращении бренда Ralliart. По неофициальным данным, Mitsubishi может подготовить специальную версию Pajero с дополнительными внедорожными доработками, вдохновленную раллийным наследием марки.

Исторический контекст

Производство Mitsubishi Pajero четвертого поколения завершилось в 2021 году. После этого компания фактически лишилась полноценного рамного внедорожника в своей глобальной линейке, сосредоточившись на кроссоверах и пикапах.

Pajero считается одной из самых известных моделей Mitsubishi. Внедорожник получил мировую известность благодаря высоким возможностям на бездорожье, а также успешным выступлениям в легендарном ралли-марафоне «Дакар», где автомобили семейства Pajero одержали множество побед.

Что известно о новом Mitsubishi Pajero на данный момент:

– официальная премьера ожидается осенью;
– на рынке Северной Америки модель будет продаваться под именем Montero;
– внедорожник сохранит рамную конструкцию;
– платформу разделит с новым Mitsubishi Triton;
– получит фирменную систему полного привода S-AWC;
– ожидается трехрядный семиместный салон;
– одним из двигателей может стать 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л.с.;
– Mitsubishi может использовать модель для возрождения бренда Ralliart.

Подписывайтесь на наши Telegram и Google News

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

Полностью электрический мини-автомобиль Mitsubishi eK X EV обновился

В апреле этого года Nissan обновил электрический кей-кар Sakura, а теперь пришло время рестайлинга его брата-близнеца Mitsubishi eK X EV. Актуальная версия этой модели...

Возрожденный Mitsubishi Pajero Mini показан в виде конкурента Suzuki Jimny

Mitsubishi готовится вернуть в обойму внедорожник Pajero. Эту информацию уже подтвердили официальные лица компании, пообещав, что машину представят этой осенью. Эта модель включала в...

ГЛАВНЫЕ АВТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+