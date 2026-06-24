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Новый Mitsubishi Pajero может оказаться дешевле Toyota Land Cruiser 250

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Возрожденный Pajero дебютирует осенью 2026 года, получит рамную конструкцию и, возможно, стартовую цену в 5,5 млн иен

Новый Mitsubishi Pajero может оказаться дешевле Toyota Land Cruiser 250
Рендер: Mag-X

Компания Mitsubishi недавно официально подтвердила мировую премьеру нового Pajero, которая состоится осенью 2026 года. Опубликованный производителем тизер раскрыл первые детали внешности будущего внедорожника, которому предстоит стать новым флагманом японской марки и навязать борьбу Toyota Land Cruiser 250. Накануне о нем выяснились другие ранее неизвестные подробности.

Первый Mitsubishi Pajero появился в 1982 году и быстро стал одной из самых известных моделей бренда. За свою историю внедорожник разошелся тиражом свыше 3,25 миллиона экземпляров по всему миру, а многочисленные победы в ралли-марафоне «Дакар» превратили его в настоящий символ Mitsubishi.

Возвращение Pajero является одним из важнейших проектов Mitsubishi последних лет. Компания рассчитывает укрепить свои позиции в сегменте полноразмерных внедорожников и вновь получить модель, способную конкурировать с Toyota Land Cruiser на глобальном рынке.

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Новый Mitsubishi Pajero может оказаться дешевле Toyota Land Cruiser 250
Тизер: Mitsubishi

Если верить официальному тизеру и неофициальным рендерам, новый Pajero будет выполнен в актуальном фирменном стиле марки. Передняя часть получит массивную решетку радиатора с горизонтальными элементами, вертикальные светодиодные дневные ходовые огни и световую полосу, соединяющую левую и правую части передка. В центре расположится крупная эмблема Mitsubishi.

Сзади ожидается схожая стилистика с вертикальными фонарями и горизонтальным световым элементом, проходящим через всю корму.

Главной технической особенностью будущего Pajero должна стать рамная конструкция. По предварительным данным, внедорожник разделит платформу с новым поколением Mitsubishi Triton (L200). Такое решение должно обеспечить высокий уровень проходимости, сохранив достойный комфорт на дорогах общего пользования.

Базовым двигателем, вероятнее всего, окажется 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 лошадиные силы и 470 Нм крутящего момента, уже знакомый по Triton.

Новый Mitsubishi Pajero может оказаться дешевле Toyota Land Cruiser 250
Инфографика: Mitsubishi

Впрочем, главной интригой остается возможное появление гибридной версии. Ранее Mitsubishi анонсировала разработку нового высокоэффективного бензинового двигателя для гибридных и подключаемых гибридных моделей. По неофициальным данным, совокупная отдача такой установки может достигнуть 300–320 лошадиных сил и около 700 Нм крутящего момента. Кроме того, запас хода на электротяге у версии PHEV может составить около 100 километров.

Основным соперником нового Pajero станет Toyota Land Cruiser 250. При ожидаемой стартовой цене от 5,5 миллиона иен (2,5 миллиона рублей) новинка окажется в одном ценовом диапазоне с популярным внедорожником Toyota, стоимость которого в Японии начинается от 5,8 миллиона иен (2,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).

При этом у Mitsubishi может появиться важное преимущество. Если компания действительно предложит Pajero в версии PHEV, то такой автомобиль окажется одним из немногих полноразмерных рамных внедорожников с возможностью длительного передвижения исключительно на электротяге. На сегодняшний день в линейке Land Cruiser подобной модификации нет.

Ранее начали ходить слухи о том, что вслед за возрождением большого Pajero возвращение ждет и его младшего брата Mini. Такой внедорожник уже успели показать на первых неофициальных рендерах, а также технически связать его с сегментом кей-каров и платформой Mitsubishi/Nissan с аббревиатурой NMKV.

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