Популярный минивэн Toyota Sienta скоро получит рестайлинг: что изменится

Фото: Toyota

Toyota готовит обновленную версию компактного минивэна Sienta. По информации японских СМИ, рестайлинговая модель дебютирует уже в августе. Несмотря на то, что серьезных изменений во внешности не ожидается, автомобиль получит пересмотренную линейку комплектаций, расширенный список оборудования и модернизированный комплекс электронных ассистентов.

Toyota Sienta выпускается с 2003 года и давно зарекомендовала себя как один из самых востребованных компактных минивэнов на японском рынке. Третье поколение модели было представлено в 2022 году и быстро стало популярным благодаря вместительному салону, экономичным силовым установкам и удобству эксплуатации в городских условиях.

Sienta остается одной из ключевых семейных моделей Toyota в Японии. Компактные размеры, возможность перевозки до семи человек и широкий выбор модификаций позволяют минивэну успешно конкурировать с другими представителями сегмента.

Фото: Toyota

Как сообщают японские инсайдеры, дизайн обновленной Sienta практически не изменится. Toyota сосредоточится на модернизации комплектаций и расширении перечня стандартного оборудования, чтобы сохранить конкурентоспособность модели на домашнем рынке.

Одним из главных нововведений станет дальнейшее развитие комплекса систем активной безопасности Toyota Safety Sense. Ожидается, что автомобиль получит новые функции электронных ассистентов, повышающие уровень безопасности и комфорта во время движения.

Коллаж: Modellista

Ранее Toyota совместно со своим фирменным подразделением Modellista представила специальную кемперную модификацию Sienta JUNO. Она ориентирована на любителей путешествий и отдыха на природе.

Главной особенностью такой версии стала полностью переработанная задняя часть салона. Интерьер получил отделку деревом, светодиодную потолочную подсветку, фирменные коврики и модульную мебель, позволяющую использовать автомобиль в качестве компактного кемпера.

Покупателям предлагаются четыре тематических пакета оформления – Chill, Refresh, Focus и Comfort. Они отличаются конфигурацией внутреннего пространства и предназначены как для отдыха, так и для работы в дороге.

Кроме того, владельцы могут отдельно приобрести различные элементы мебели, включая столы, сиденья и табуреты, самостоятельно формируя интерьер автомобиля под собственные задачи.

С модернизацией основной модели, скорее всего, Modellista придется вносить коррективы в опциональный кемпер-пакет JUNO, правда насколько серьезными изменения окажутся в нем пока сказать сложно.