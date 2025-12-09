ДомойАвтоновости сегодняНовый мини-автодом Toyota состоит из модулей, которые можно собирать, как мебель IKEA

Новый мини-автодом Toyota состоит из модулей, которые можно собирать, как мебель IKEA

Текст: Михаил Романченко
В последние годы в Японии, как и во всем мире, наблюдается бум популярности мини-кемперов. Компактные автодома пользуются среди покупателей «Страны восходящего солнца» огромным спросом, покрывать который не успевают даже крупные производители такой техники.

Ввязаться в эту нишу не так давно решилось ателье Modellista, которое занимается доработкой исключительно автомобилей Toyota.

В своем новом проекте оно взяло за основу бюджетный минивэн-хит местного рынка Sienta и превратила его в модульный дом на колесах, в котором интерьер можно менять с учетом собственных потребностей. 

Пакет доработок для «Сиенты», построенной на той же платформе, что и Corolla, получил имя Juno. В Modellista не предусмотрели для машины никаких встроенных модулей и бытовой техники, а также никаких кемперных приспособлений в базовой комплектации. Все потому, что компания рассчитывает, что покупатели будут собирать свой автодом самостоятельно.

На выбор клиентов предложены несколько модулей, в которых можно комбинировать детали подобно тому, как IKEA позволяет использовать целый набор различных аксессуаров в разных вариантах своих интерьеров. 

Стоимость модулей начинается от 1 тысячи 500 долларов и доходит до 2 тысяч 240 долларов (115 – 172 тысячи рублей). 

Предложение переоборудования собственной Toyota Sienta получат исключительно жители Японии.

Фото:Modellista

